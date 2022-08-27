%49 من قوة العمل الإماراتية في «الاتحاد للطيران» مواطنات

كشفت شركة الاتحاد للطيران، أن عدد الموظفات الإماراتيات يفوق عدد الموظفين المواطنين في جميع أقسام الشركة، باستثناء قسم العمليات التشغيلية، مشيرة إلى أن نسبة الموظفات الموطنات من إجمالي قوة العمل الإماراتية في الشركة تبلغ 49%.

وأوضحت الشركة في تقرير أصدرته أمس، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن عدد الإماراتيات في أقسام الشؤون المالية والاتصال المؤسسي والشؤون الحكومية والدولية يفوق عدد الموظفات غير الإماراتيات في تلك الأقسام، كما تُشكل الموطنات في قسم الشؤون المالية الأغلبية، حيث يتجاوز عددهن إجمالي عدد الموظفين غير المواطنين والموظفين الإماراتيين معاً.

وأشار التقرير إلى أن المجموعة تضم ست شخصيات نسائية إماراتية قيادية هي: الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والتطوير التنظيمي وإدارة الأصول، الدكتورة نادية بستكي، ونائب الرئيس للعلامة التجارية والتسويق والرعاية في «الاتحاد»، أمينة طاهر، ونائب الرئيس للمبيعات في الإمارات بالمجموعة، فاطمة المهيري،

ورئيس قسم الاستدامة والتميز في المجموعة، مريم القبيسي، ومدير المبيعات والعمليات المباشرة في المجموعة، هدى بوحميد، ومشرف المقصورة لدرجة الأعمال في المجموعة، عزة الفهيم.