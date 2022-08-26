«إينوك لينك» توصل الوقود إلى الحافلات المدرسية في أبوظبي والشارقة

وقّعت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة إينوك، اتفاقية تعاون مع شركة خدمات النقل المدرسي التابعة لمجموعة «إس تي إس»، بهدف توفير خدمات توصيل الوقود إلى أسطول حافلاتها المدرسية المؤلف من 450 حافلة في إمارتَي الشارقة وأبوظبي.

وأفادت «إينوك»، في بيان، بأن الاتفاقية الجديدة تمثل امتداداً للشراكة التي تجمع الجانبين منذ ستة أعوام، وتأتي لتتوج إضافة خدمات «إينوك لينك» الرقمية لتوصيل وقود المركبات سعياً لتعزيز انسيابية عمليات النقل المدرسي، وتجنّب أي تأخير.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي: «يسعدنا تمديد شراكتنا الراسخة مع مجموعة (إس تي إس) لإدخال حلول (إينوك لينك) الرقمية المبتكرة، بما يمثل استمراراً لتوسيع نطاق خدماتنا الرقمية المتنقلة لتزويد الوقود».

وأضاف أن «هذه الاتفاقية تأتي تلبية لحاجة (إس تي إس) لأجود أنواع الوقود، لضمان سير عملياتها بسلاسة وأمان».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة خدمات النقل المدرسي «إس تي إس»، ستيف بورنيل: «بفضل الاتفاقية الجديدة، ستحظى عملياتنا في الشارقة وأبوظبي بدعم خدمات (إينوك لينك) الرقمية المبتكرة، ويسعدنا اغتنام هذه التجربة الرقمية السبّاقة للتزود بالوقود، والتي ستقلص من الوقت المهدور لإعادة تزويد الحافلات بالوقود، وستعمل على تحسين استهلاكنا للوقود».

يشار إلى أن «إس تي إس»، تعد مشغل خدمات النقل المدرسي الخاص الرائد في دولة الإمارات بأكبر أسطول في المنطقة ضمن فئة النقل الخاص.

وبموجب التعاون الجديد، سيتمكن أسطول حافلات مجموعة «إس تي إس» من الوصول بأمان وسهولة إلى منتجات «إينوك لينك»، التي تتمتع حالياً بأكثر الحلول تطوّراً في القطاع لتزويد الوقود رقمياً وبشكل شامل للشركات في المنطقة.