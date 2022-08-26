«العيادة الضريبية» تستأنف جولاتها الميدانية في الشارقة ورأس الخيمة

استأنفت حملة «العيادة الضريبية»، التي تنظمها الهيئة الاتحادية للضرائب للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال، جولاتها الميدانية في إمارات الدولة لتوفير التوعية الضريبية، ورفع مستوى الامتثال الضريبي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أمس، أنه تم عقد جولتين جديدتين خلال أغسطس الجاري في إطار حملة «العيادة الضريبية»؛ حيث عُقدت الجولة الأولى على مدى ثلاثة أيام (من 16 حتى 18 أغسطس الجاري) في «تسهيل إنجاز الرمس» في إمارة رأس الخيمة، فيما عُقدت الثانية في «مركز تسهيل الثقة للخدمات المتكاملة» في مليحة بإمارة الشارقة على مدى ثلاثة أيام (من 23 حتى 25 أغسطس الجاري).