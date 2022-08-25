بيع «بنتهاوس» في دبي بـ 163 مليون درهم

أعلنت شركة «بي 1 بروبرتيز» العقارية، أمس، عن بيع أكبر شقة «بنتهاوس» في منتجع «أتلانتس ذا رويال ريزيدنسز» في نخلة جميرا بدبي مقابل 163 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في بيان، أن مساحة «البنتهاوس» الثلاثي، المكون من خمس غرف نوم، تبلغ 25 ألفاً و208

أقدام مربعة، مشيرة إلى أنه يضم حديقة سماوية ومسبحين خاصين و«تراسات» ومصعداً خاصاً ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، مع إطلالات لامتناهية بزاوية 360 درجة على كل من بحر العرب ونخلة جميرا.

وأضافت أنه نظراً لأن الوحدة يتم تقديمها بشكل غير مكتمل الكسوة، فإنه يمكن للمالك إنشاء تصميم داخلي كما يريد.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «بي 1 بروبرتيز»، باباك جعفري، إن «عملية بيع (البنتهاوس) في (أتلانتس ذا رويال ريزيدنسز)، تعد الأكبر بالنسبة للشركة حتى الآن»، لافتاً إلى أن «الفضل في إنجاز هذه الصفقة يعود إلى الاهتمام المتزايد بالاستثمار في نخلة جميرا، والجاذبية الدائمة لدبي كموطن ثانٍ لمواطني العالم المميّزين».

ويعتبر «أتلانتس ذا رويال ريزيدنسز» منتجعاً فائق الفخامة قامت بتصميمه شركة التصميم المعماري «كون بيديرسون فوكس» ومقرها نيويورك.

وكانت سوق العقارات في دبي شهدت حالة انتعاش واضحة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية السائدة في جميع أنحاء العالم، حيث ازدادت بشكل ملحوظ مبيعات العقارات الفاخرة التي تعتبر فريدة من نوعها من حيث الهندسة المعمارية والتصميمات الخارجية الفريدة والمفروشات مع زيادة في الطلب على المساكن المخصّصة.