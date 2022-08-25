«الطيران المدني»: 90 مليون مسافر متوقع عبر مطارات الدولة العام الجاري

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات شهد تحسناً ملحوظاً في مستويات التعافي من جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري زادت بنسبة بلغت نحو 100% مقارنة بالأعداد المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف السويدي لـ«الإمارات اليوم»، أنه وفقاً للمؤشرات المتاحة، فإنه من المتوقع أن ترتفع أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة بنهاية العام الجاري إلى أكثر من 90 مليون مسافر، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى المنحنى التصاعدي للنمو من المتوقع أن يشهد العام المقبل أداءً مقارباً لمستويات عام 2019 أي قبل الجائحة من حيث عدد المسافرين.

الأداء المالي

وبخصوص الأداء المالي للناقلات الوطنية، قال السويدي، إن الأداء فاق التوقعات، مشيراً إلى أن بعض الناقلات الجوية سجلت أرباحاً جيدة، فيما تمكنت ناقلات أخرى من تقليص الخسائر إلى حد كبير، وهو إنجاز في حد ذاته، وذلك في ظل التبعات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

مطار دبي

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة مطارات دبي، حقق مطار دبي الدولي، أداءً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2022، ما أسهم في ارتفاع عدد المسافرين عبر المطار خلال الأشهر الستة الأولى إلى نحو 27.9 مليون مسافر، ليتجاوز عدد المسافرين خلال العام الماضي بنحو 1.2 مليون مسافر، حيث بلغ الإجمالي 26.7 مليون مسافر، وذلك على الرغم من انخفاض الطاقة الاستيعابية للمطار خلال أعمال تجديد المدرج الشمالي والتي استمرت لمدة 45 يوماً خلال مايو ويونيو الماضيين.

وبلغت خدمات البضائع في مطار دبي الدولي نحو 390 ألفاً و520 طناً من الشحن الجوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بإجمالي 910 آلاف و75 طناً خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

مطار الشارقة

إلى ذلك، حقق مطار الشارقة معدلات نمو إيجابية خلال العام الجاري، مسجلاً ارتفاعاً في أعداد المسافرين بنسبة 142.74% (تقارب ستة ملايين مسافر)، مقارنة مع 2.449 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2021. كما شهد المطار نمواً في حركة الطائرات لتسجل 41 ألفاً و189 رحلة، مقارنة بـ21 ألفاً و709 رحلات في النصف الأول من عام 2021 بنسبة زيادة 89.73%.

وارتفع إجمالي مناولة الشحن عبر مطار الشارقة خلال الفترة بين بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي إلى أكثر من 96 ألف طن، بنسبة نمو 50.39%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021. تعافٍ سريع بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، أكثر من 27.51 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة تجاوزت الـ100%، بما يؤكد عودة قطاع الطيران إلى نشاطه وتعافيه بشكل سريع.