6.3 ملايين مسافر عبر مطارات أبوظبي خلال النصف الأول

أعلنت شركة مطارات أبوظبي، المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، عن نتائج حركة المسافرين للنصف الأول من العام الجاري، والتي كشفت عن ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين، حيث بلغت نحو 6.3 ملايين مسافر عبر مطارات أبوظبي الدولي، والعين الدولي، والبطين للطيران الخاص، إضافة إلى مطاري دلما وجزيرة صير بني ياس.

وأوضحت «مطارات أبوظبي» في بيان أمس، أنها سجلت أكثر من 94.5 ألف رحلة جوية في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، ما يعكس بوضوح النمو الملحوظ في حركة المسافرين عبر «مطارات أبوظبي» وتوسّع شبكتها، مع الحفاظ على أعلى مستويات التميز في عملياتها التشغيلية.

وأضافت أن مطار أبوظبي الدولي، شهد وحده، تزايداً في عدد رحلات الركاب المجدولة بنسبة 94%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، مشيرة إلى أن مطار أبوظبي، يرتبط حالياً بنحو 101 وجهة مجدولة للمسافرين، تخدمها 23 شركة طيران، مقارنة بـ76 وجهة تخدمها 19 شركة طيران خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجّل مطار أبوظبي 297 ألفاً و549 طناً من الشحنات الجوية خلال النصف الأول من عام 2022.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، زادت رحلات المسافرين المجدولة في المطار بنسبة 117%، مقارنة بالربع نفسه من عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات أبوظبي»، شريف الهاشمي، إن «نتائج حركة المسافرين الخاصة بمطاراتنا خلال النصف الأول، تجسد قفزة أخرى إلى الأمام لـ(مطارات أبوظبي) وقطاع الطيران بصورة عامة».