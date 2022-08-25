تخفيضات منافذ بيع تعود بأسعار خضراوات وفواكه إلى مستوياتها قبل أشهر

قال مستهلكون في أبوظبي، إن منافذ بيع وجمعيات تعاونية طرحت عروضاً سعرية مخفضة وطويلة الأمد على خضراوات وفواكه أساسية، لتعود أسعارها إلى مستوياتها السائدة قبل أشهر.

وقال مسؤولان في منافذ بيع، إن العروض المخفضة التي تستمر أسابيع عدة، تعود إلى تنويع الاستيراد، واللجوء إلى أسواق بديلة، فضلاً عن وفرة بعض المحاصيل في عدد من دول المنشأ، نتيجة لتحسن المناخ بعد موجات من الطقس السيئ، أثرت على المحاصيل، مشيرين إلى أن الانتاج المحلي المنافس للمستورد، وسياسات المنافذ بخفض الأسعار لجذب المستهلكين، في ضوء الإجازات الصيفية، لعبا دوراً في التخفيضات.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم»، في منافذ بيع، وجود عروض سعرية مخفضة ومتنوعة، شملت أنواعاً كثيرة من الخضراوات والفواكه المستوردة والمحلية، خصوصاً الأنواع الرئيسة التي يوجد عليها إقبال من المستهلكين.

منافذ بيع

وتفصيلاً قال المستهلك جمال السيد، إن منافذ بيع وجمعيات طرحت عروضاً سعرية مخفضة وطويلة الأمد على خضراوات وفواكه أساسية، لتعود إلى مستوياتها قبل موجة التضخم العالمية.

وأوضح السيد، أن سعر الخيار على سبيل المثال انخفض في عروض طرحتها منافذ بيع إلى درهمين وثلاثة دراهم للكيلوغرام، بعد أن وصل سعره إلى خمسة دراهم خلال الأشهر الماضية نتيجة للظروف العالمية.

وأضاف أن سعر البصل الأحمر انخفض إلى درهمين و2.80 درهم للكيلوغرام، بعد أن ارتفع سعره إلى أربعة دراهم للكيلوغرام، كما انخفض سعر أحد أصناف «البرتقال اليوسفي» إلى أربعة دراهم، و4.5 دراهم، مقابل تسعة دراهم تقريباً خلال الأشهر الماضية.

عروض مكثفة

وقال المستهلكة إيمان المالكي، إن عروضاً مكثفة وطويلة الأمد على خضراوات وفواكة أساسية خفضت أسعارها في منافذ بيع لتعود إلى مستوياتها قبل أشهر، حيث انخفض سعر الجزر على سبيل المثال إلى 3.95 دراهم للكيلوغرام، بعد أن كان سبعة دراهم وثمانية دراهم. كما انخفض سعر الموز في العروض السعرية إلى أربعة و4.75 دراهم للكيلوغرام، بعد أن كان قد تراوح بين 6.95، وثمانية دراهم خلال الأشهر الماضية.

وأضافت أن سعر أحد أصناف الليمون انخفض في العروض إلى 4.75 دراهم، بعد أن وصل إلى ثمانية، و10 دراهم قبل أشهر عدة.

واتفقت المستهلكة هدى محمد، في أن عروض منافذ البيع عادت بمستويات أسعار خضراوات وفواكه رئيسة إلى ما كانت عليه قبل أشهر عدة، حيث انخفض سعر الكيلوغرام من البطاطا إلى أقل من درهمين في منافذ وجمعيات، مقارنة بأربعة دراهم، كما انخفض سعر أحد أصناف العنب إلى تسعة دراهم للكيلوغرام، بعد أن وصل إلى 15 درهماً، وكذا انخفضت أسعار البرتقال أبوصرة في العروض إلى 4.75 دراهم للكيلوغرام، بعد أن بلغ أكثر من سبعة دراهم خلال الأشهر الماضية.

العروض المخفضة

بدوره، قال مسؤول البيع في منفذ بيع، راجيف تمارا، إن «العروض المخفضة التي تستمر أسابيع عدة، تعود إلى قيام منافذ بيع بتنويع الاستيراد، واللجوء إلى أسواق بديلة، فضلاً عن وفرة بعض المحاصيل في عدد من دول المنشأ، نتيجة تحسن المناخ، بعد موجات من الطقس السيئ التي أثرت سلباً على المحاصيل».

واتفق المسؤول في أحد منافذ البيع محمد الأسعد مع تمارا، مضيفاً أن «هناك عوامل إضافية وراء العروض المخفضة، على رأسها وجود الإنتاج الزراعي المحلي، الذي لعب دوراً في تعظيم المنافسة لمصلحة المستهلك، فضلاً عن استراتيجية بعض منافذ البيع في خفض الأسعار لجذب المشترين، في ظل الإجازات الصيفية، وسرعة تلف المحاصيل وسفر عدد كبير من العائلات للخارج لأول مرة منذ عامين».