نمو الرخص السارية في رأس لخيمة خلال النصف الأول

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إن عدد الرخص السارية نما بنسبة 5 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري .

وأشارت في تقرير أن الرخص المهنية شكلت 49 بالمئة من الإجمالي بعدد 8,986 رخصة تلتها الرخص التجارية بنسبة 48 بالمئة بعدد 8,8829 رخصة، ثم الرخص الصناعية .

وقال سعادة محمد المحمود مساعد المدير العام إن الدائرة أصدرت 873 رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2022 بإجمالي حجم رأس مال 145 مليون درهم، بلغ عدد الرخص التجارية منها 449 رخصة بنسبة 51.4 بالمئة من الإجمالي وبحجم رأس مال 91.5 مليون درهم، والرخص المهنية 406 بنسبة 46.5 بالمئة من الإجمالي وبحجم رأس مال 41 مليون درهم، والرخص الصناعية 17 رخصة بحجم رأس مال 13 مليون درهم وهو ما يشكل 9 بالمئة من إجمالي حجم رؤوس الأموال.

وأضاف المحمود أن إجمالي عدد الرخص المجددة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ بالعدد 6,947 رخصة مقابل 6606 خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة زيادة 5.2 بالمئة. وفى المقابل انخفضت أعداد الرخص الملغاة بنسبة 11.3 بالمئة لتبلغ 469 رخصة مقابل 529 خلال النصف الأول من عام 2021.