مطارات أبوظبي تعلن عن ارتفاع حركة المسافرين عبر مطاراتها إلى 6.3 مليون مسافر خلال النصف الأول من 2022

أعلنت اليوم مطارات أبوظبي، المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، عن نتائج حركة المسافرين للنصف الأول من عام 2022 والتي كشفت عن ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين، والتي بلغت 6,299,725 مسافراً عبر مطار أبوظبي الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطار دلما، ومطار جزيرة صير بني ياس، مجتمعين وذلك في الفترة ما بين 1 يناير و30 يونيو 2022.

كما سجّلت مطارات أبوظبي 94,538 رحلة جوية في النصف الأول من 2022 مما يعكس بوضوح النمو الملحوظ في حركة المسافرين عبر مطارات أبوظبي وتوسع شبكتها، مع الحفاظ على أعلى مستويات التميز في عملياتها التشغيلية.

وبهذه المناسبة قال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: " إن نتائج حركة المسافرين الخاصة بمطاراتنا خلال النصف الأول من هذا العام تجسد قفزة أخرى إلى الأمام لمطارات أبوظبي وقطاع الطيران بصورة عامة. وبينما تميّز عام 2021 بالنجاح، ظل هدفنا لعام 2022 هو البناء على ذلك النجاح من خلال تلبية احتياجات أعداد أكبر من المسافرين وتوسعة شبكة خطوط الطيران التي نتعامل معها والحفاظ على التزامنا بتقديم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير الدولية.

وأضاف الهاشمي: "لقد كان لتعافي الأسواق الإقليمية والعالمية وما بذلته شركات الطيران من جهود كبيرة لتلبية تزايد الطلب بأمان وكفاءة، دوراً رئيسياً في تحقيقنا لهذه الأرقام. ويظل هدفنا المستقبلي يرتكز على مواصلة البناء على هذا النجاح على مدار النصف الثاني من عام 2022 ".

مستويات خدمة قوية خلال النصف الأول من عام 2022

بالإضافة إلى نتائج حركة المسافرين وإدارة الحركة الجوية، يُعد ازدهار العمليات التشغيلية للمطارات من أهم النتائج الرسمية للنصف الأول من عام 2022. حيث شهد مطار أبوظبي الدولي وحده، والذي يُعد أكبر مطار في الإمارة تزايد في عدد رحلات الركاب المجدولة بنسبة 94%، وذلك مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. ويرتبط مطار أبوظبي اليوم اليوم بـحوالي 101 وجهة مجدولة للمسافرين، تخدمها 23 شركة طيران، مقارنة بـ 76 وجهة تخدمها 19 شركة طيران خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، تعتبر الدول الخمس الأولى من حيث عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2022 هي الهند (1,280,000)، وباكستان (485,000)، والمملكة المتحدة (374,000)، والمملكة العربية السعودية (333,000)، ومصر (283,000). في حين كانت الوجهات الخمس الأكثر رواجاً هي لندن هيثرو (276,000)، ودلهي (225,000)، ومومباي (221,000)، وكوشين (217,000) والقاهرة (203,000).

كما سجّل مطار أبوظبي الدولي 297,549 طناً من الشحنات الجوية خلال النصف الأول من العام، يعكس ذلك ما تتميز به الإمارة من إمكانات وموقع استراتيجي يجعل منها مركزاً هاماً للشحن ومناولة البضائع على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

نتائج إيجابية لمطار أبوظبي الدولي خلال الربع الثاني من عام 2022

كما سجل مطار أبوظبي الدولي نتائج إيجابية لحركة المسافرين خلال الربع الثاني من عام 2022. ففي الفترة ما بين أبريل ويونيو، زادت رحلات المسافرين المجدولة في مطار أبوظبي الدولي بنسبة 117%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021. كما تم ربط مطار أبوظبي الدولي بـ 104 وجهة ركاب مجدولة تخدمها 22 شركة طيران، مقارنة بـ 74 وجهة تخدمها 19 شركة طيران في الربع الثاني من عام 2021.

تُعد الدول الخمس الأولى من حيث عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الربع الثاني من العام هي الهند (764,000)، باكستان (231,000)، المملكة المتحدة (203,000)، المملكة العربية السعودية (195,000) ومصر (156,000). في حين كانت الوجهات الخمس الأكثر رواجاً خلال الربع الثاني من العام، هي لندن هيثرو (153,000) ومومباي (146,000) وكوتشين (126,000) ودلهي (123,000) والقاهرة (114,000).

بالإضافة لذلك، زاد معدل إشغال المقاعد في الرحلات التي يخدمها مطار أبوظبي الدولي خلال النصف الأول من الربع الثاني من عام 2022، حيث ارتفع إلى 73% مقارنة بـ 33% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.