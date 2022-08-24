نصائح لتصميم صالات مفتوحة على الحديقة

حدد موقع «بيوت دوت كوم» المتخصص في البحوث العقارية بعض النصائح لتصميم الصالات المفتوحة على الحديقة.

وأوضح الموقع في تقرير أنه لا غنى عن تعزيز وإثراء الأجواء الطبيعية في صالات مفتوحة على الحديقة، وذلك عن طريق إفساح المجال للأشجار والمناظر الساحرة بالدخول إلى المنزل، كما أن أولى خطوات الراحة النفسية هي العيش وسط الطبيعة.

وأضاف أنه يمكن استخدام البلاط المتماثل عند تصميم صالة المعيشة مع الحديقة المفتوحة بالجاذبية المطلقة، كما لابد من الانتباه إلى الأمور البسيطة التي تزيد من جمالية تصميم ديكور صالة جلوس، تماماً مثل لون البلاط المتماثل في صالات مفتوحة.

وأشار تقرير «بيوت دوت كوم» إلى أن أفضل طرق تصميم ديكور صالة مفتوحة على الحديقة يشمل اختيار الألوان المحايدة، ثم اختيار حجم البلاط الكبير المانع للانزلاق الذي يتميز بسهولة التنظيف وقليل التشققات.

وبحسب التقرير، فإن الرقي والفخامة نجدها عند ألوان المفروشات المتناسقة في الصالة المفتوحة على الحديقة.

ولفت إلى أهمية الإضاءة الطبيعية عند تصميم صالة الجلوس المفتوحة على الحديقة، بحيث يتم توزيعها بشكل يتناسب مع حجم وشكل الصالة.

ونصح التقرير بإنشاء صالة مفتوحة على البحر حتى تتحقق الرؤية المثالية، مبيناً أن ذلك لا يمكن إلا من خلال السياج البسيط لدى الصالة المفتوحة على الحديقة.