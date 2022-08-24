5.9 مليارات درهم صافي أرباح «الإمارات للألمنيوم» في 6 أشهر

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن أرباحها خلال النصف الأول من العالم الجاري والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها، حيث بلغت الأرباح الصافية نحو 5.9 مليارات درهم، مقارنة بـ1.7 مليار درهم حققتها الشركة في الفترة ذاتها من عام 2021.

وأفادت الشركة في بيان بأن صافي الربح خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، تجاوز صافي الربح الذي تحقق في عام 2021 بالكامل، والذي كان رقماً قياسياً للشركة في حد ذاته.

وبلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 7.6 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ3.5 مليارات درهم بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما زادت مبيعات الألمنيوم المصبوب بنسبة 11%، حيث وصلت إلى 1.31 مليون طن، مقارنة بـ1.18 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2021.

ونفذت «الإمارات العالمية للألمنيوم» خططاً لتحسين الإنتاج ومواجهة التحديات اللوجستية على المستوى العالمي، ووفرت منتجاتها لأكثر من 400 عميل في أكثر من 50 دولة.

وارتفعت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة أو «الألمنيوم عالي الجودة» بنسبة 5%، حيث وصلت إلى 1.07 مليون طن، مقارنة بـ1.02 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2021.

وبلغت نسبة مبيعات «الألمنيوم عالي الجودة» 82% من إجمالي المبيعات مقارنة بـ86%، خلال النصف الأول من عام 2021، نتيجة تركيز الشركة على تحسين نسبة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من المبيعات، في ظل التقلبات الكبيرة في أسعار سبائك الخلط المعدنية.

وبلغ هامش أرباح قطاع الألمنيوم من عمليات الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 41%، مقارنة بـ32% خلال النصف الأول من العام الماضي، متقدمة بذلك على الشركات العالمية الرائدة في القطاع نفسه.

وارتفع إنتاج مصفاة الطويلة للألومينا إلى 1.15 مليون طن مقارنة بـ1.09 مليون طن، خلال النصف الأول من عام 2021، على الرغم من التوقف لإجراء عمليات الصيانة الدورية.

ووفرت مصفاة الألومينا التابعة لـ«لإمارات العالمية للألمنيوم» 45% من احتياجات الشركة من الألومينا خلال هذه الفترة.

إضافةً إلى ذلك، زادت صادرات خام البوكسيت من غينيا بنسبة 11%، حيث وصلت إلى 6.49 ملايين طن، مقارنة بـ5.85 ملايين طن خلال النصف الأول من عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «بعد أدائنا المميز خلال عام 2021، نستطيع تقديم الأفضل، وقد تمكنّا من تحسين أدائنا التشغيلي على امتداد سلسلة القيمة بدءاً من التعدين وصولاً إلى الخدمات اللوجستية».

وأضاف أن «تجاوز صافي الربح خلال النصف الأول من العام الجاري صافي الربح للعام الماضي بالكامل، يعود إلى أدائنا الذي مكنّا من الاستفادة من ظروف السوق».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، زهير الرجراجي: «يعكس نجاحنا الجهود التي بذلناها لتعزيز التدفقات المالية، في ظل ظروف السوق الجيدة، ما أسهم في تحقيق عائدات كبيرة لمساهمينا، وتوزيع أرباح مرحلية نقدية بلغت 600 مليون دولار، إضافة إلى تعزيز مركزنا المالي للمرحلة المستقبلية من المسيرة المؤسسية».

تسديد ديون

سدّدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 2.9 مليار درهم من القرض المؤسسي الرئيس مبكراً بعد نهاية النصف الأول من عام 2022. ومنذ يناير 2021، سدّدت الشركة 6.5 مليارات درهم من الديون قبل موعد استحقاقها، كما سدّدت 968 مليون درهم وفقاً للدفعات المجدولة.

ووزعت الشركة أرباحاً مرحلية نقدية قدرها 2.2 مليار درهم للمساهمين بعد نهاية النصف الأول من هذا العام.