«كهرباء دبي» تحطم رقمها القياسي العالمي في «فترة صيانة التوربينات الغازية» و«وحدات تحلية المياه»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تحطيم رقمها القياسي العالمي في فترة الصيانة (Major Inspection Outage) الذي سجلته عام 2019، حيث نجحت الهيئة في إكمال صيانة عمليات الفحص الرئيسة خلال تسعة أيام عمل فقط، مقارنة برقم الهيئة السابق (11 يوم عمل)، ما يشكل خفضاً لمدة الصيانة بنسبة 18%، مقارنة بالرقم السابق المسجل باسم الهيئة ونسبة 84%، مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2006.

وأثمر هذا الإنجاز عن وصول نسبة توافرية التوربينات الغازية إلى 99.51%، و99.83% للتوربينات الغازية من فئة (E-Class)، و(F-Class) على التوالي في فصل الصيف. وتعدّ هذه النسب ضمن الأفضل على مستوى العالم.

كما حافظت الهيئة على رقمها القياسي العالمي، في إنجاز صيانة وحدات التحلية خلال 10 أيام عمل فقط، مقارنة بــ21 يوماً سابقاً، وارتفعت التوافرية بمقدار 21 يوماً لكل عملية فحص رئيسة للتوربينات الغازية، من فئة (F-Class)، ما أسهم في تحقيق وفورات مالية بقيمة 3.55 ملايين درهم لكل عملية.