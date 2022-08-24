«إيه إس جي ستاليونز الإمارات» تستحوذ على حصص استراتيجية في شركتين

أعلنت مجموعة «إيه إس جي ستاليونز الإمارات»، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن استحواذها على حصص استراتيجية في شركتين إماراتيتين، إيذاناً منها بتوسيع نطاق عملياتها لتشمل مجالي التصميم الداخلي وتصنيع المنتجات.

وأوضحت المجموعة في بيان، أنها استحوذت على حصة 60% من «فجين فاكتوري»، أكبر شركة لأعمال النجارة وتصنيع الأثاث في دولة الإمارات، فيما استحوذت على حصة 45% في «ديكوفجين»، المزوّد الرائد لخدمات الهندسة والتصميم الداخلي عالية الجودة.

وقال رئيس «إيه إس جي ستاليونز الإمارات»، مطر سهيل اليبهوني الظاهري: «تأتي صفقتا الاستحواذ ضمن جهودنا الرامية إلى مواصلة توسيع عائدات المجموعة من مصادر جديدة بجانب مجالي الهندسة والتشييد». وأضاف أن «توسيع نطاق عمليات المجموعة ليشمل تصميم المساحات الداخلية وتصنيع المنتجات، يشكل خطوة مهمة في استراتيجية نمو الشركة».

وذكر الظاهري أن «عمليتا الاستحواذ ستسهمان في توفير زخم نمو قوي لمجموعة ستاليونز الإمارات، والتي تزود حالياً 12 سوقاً مختلفاً بخدمات الهندسة والتشييد والتطوير وإدارة العقارات».