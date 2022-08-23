1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 387 مبايعة بقيمة 1.15 مليار درهم منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 241.01 مليون درهم و336 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 913.23 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة ثم مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 83 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الجداف وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 149.38 مليون درهم منها 15 رهن أراضي بقيمة 31.94 مليون درهم و53 رهونات فلل وشقق بقيمة 117.45 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 22 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 4 بقيمة 15 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 85 هبة بقيمة 140.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 123 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 7 ملايين درهم.