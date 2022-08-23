«الاتحاد للشحن» تخطط لتوسيع شبكتها وزيادة الأسطول

قال نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في مجموعة «الاتحاد للطيران»، مارتن درو، إن شركة «الاتحاد للشحن»، ذراع المجموعة في عمليات الشحن والخدمات اللوجستية، لديها خطط استراتيجية، تشمل توسيع أسطولها الحالي والارتقاء بمستوى العمليات مع الاستثمار في البنية التحتية، بما يعزز مكانتها كشريك الشحن الجوي المفضل لمختلف العملاء حول العالم.

وأضاف درو أن «(الاتحاد للشحن) تواصل استكشاف آفاق توسيع شبكتها وزيادة عدد المسارات الرئيسية، بما يلبي جميع متطلبات واحتياجات المتعاملين، كما تحرص الشركة على إضافة مسارات ووجهات جديدة وتعزيز السعة وفق الحاجة وذلك بهدف مواكبة متطلبات العملاء ومواسم الازدحام».

وأوضح أن أسطول «الاتحاد للشحن» يضم حالياً خمس طائرات «بوينغ 777»، وسبع طائرات «بوينغ 777s»، و40 طائرة «بوينغ 787s»، و14 طائرة «إيرباص A320s»، وخمس طائرات «إيرباص A350s»، مع خطط لإضافة المزيد من طائرات «بوينغ 787s» في عام 2022، مشيراً إلى التعاقد مع شركة «إيرباص» لشراء سبعة طائرات «A350F» من الجيل الجديد، لتوسيع أسطول الشحن وتوفير سعة إضافية بما يضمن مواكبة متطلبات المتعاملين والشركاء.

وذكر درو أن إضافة طائرة ركاب جديدة من طراز «إيرباص 350» عريضة البدن إلى أسطول الشركة، يسهم في تعزيز السعة على مسارات الشحن التجاري الرئيسية، لافتا إلى أن الشركة تسعى لتحقيق سعة إضافية من خلال تعديل جميع طائرات «بوينغ 777» بالتعاون مع شركة الاتحاد للطيران الهندسية.

وبيّن أن «الاتحاد للشحن» تسيّر رحلاتها حالياً إلى 79 وجهة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا والأميركيتين مع 564 رحلة أسبوعياً، وتطلق أيضاً رحلات شحن بالاعتماد على شبكة واسعة من خدمات النقل البري، فيما تقدم خدماتها حسب الطلب إلى وجهات خارج شبكتها.

وقال درو إن الشركة عدلت شبكة رحلاتها خلال موسم الصيف، لزيادة عدد الرحلات إلى الوجهات السياحية في مختلف أنحاء العالم، حيث عززت جدول رحلاتها الصيفية بإضافة مزيد من الرحلات الأسبوعية إلى برشلونة وبروكسل وجوهانسبرج ومدريد وطوكيو وفيينا، مع زيادة عدد رحلات الركاب في الشبكة والرحلات الموسمية إلى اليونان، وفرنسا، وإسبانيا وتنزانيا.

