سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 2.7 مليار درهم في جلستين

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 2.75 مليار درهم خلال جلستي الاثنين والثلاثاء، تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعَي البنوك والعقارات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.33 مليار درهم سجلتها الأسهم المحلية في جلسة اليوم الثلاثاء موزعة بـ 1.093 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و242.07 مليون درهم في سوق بي المالي، و1.42 مليار درهم في ختام تداولات الاثنين الماضي موزعة بـ 1.15 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و273.12 مليون درهم لسوق بي المالي.

وأغلق سوق دبي المالي تعاملات اليوم منخفضا بنسبة 0.5% عند مستوى 3392 نقطة مع تراجع أسهم 16 شركة من أصل 35 شركة تم تداول أسهمها، فيما ارتفعت أسهم 16 شركة وبقيت أسهم 3 شركات على ثبات.

وانخفض سهم شركة "إعمار" بـ 1% عند سعر 5.78 دراهم وبتداولات قاربت 15 مليون سهم، وارتفع سهم "سوق دبي المالي" بـ 2.2% عند سعر 1.82 درهم وبتداولات قاربت 7 ملايين سهم.

وارتفع سهم "إعمار للتطوير" بـ 1.5% عند سعر 4.64 دراهم وبتداولات قاربت 5 ملايين سهم، وانخفض سهم شركة "ديار" بـ 1.1% عند سعر 0.558 درهم وبتداولات قاربت 10 مليون سهم.

وأكثر الأسهم تداولاً سهم شركة "الاتحاد العقارية" الذي انخفض بـ 0.4% عند سعر 0.279 درهم وبتداولات تجاوزت 36 مليون سهم.

كما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية التعاملات منخفضا بنسبة 0.2% عند مستوى 10039 نقطة مع انخفاض أسهم 25 شركة من أصل 51 شركة تم تداول أسهمها، فيما ارتفعت أسهم 20 شركة وبقيت 6 على ثبات.

وانخفض سهم "بنك أبوظبي الأول" بـ 0.1% عند سعر 19.74 درهما وبتداولات قاربت 9 ملايين سهم. فيما ارتفع سهم شركة "أدنوك للتوزيع" بـ 1.1% عند سعر 4.62 دراهم وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم.

وارتفع سهم شركة "رأس الخيمة العقارية" بـ 0.1% عند سعر 0.743 درهم وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم، وارتفع سهم شركة "إشراق" بـ 0.5% عند سعر 0.586 درهم وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم.

وأكثر الأسهم تداولاً سهم شركة "ملتيبلاي" الذي انخفض بنسبة 0.5% عند سعر 2.05 وبتداولات تجاوزت 42 مليون سهم.