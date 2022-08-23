سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.4 مليار درهم في أولى جلسات الأسبوع

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.42 مليار درهم في ختام تداولات أمس، تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعَي البنوك والعقارات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و273.12 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 365.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 15.7 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملاته، منخفضاً بنسبة 0.34% عند مستوى 3408 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 273.12 مليون درهم. وارتفعت أسهم ثماني شركات من أصل 33 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 20 شركة، وبقيت خمس على ثبات.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «الاتحاد العقارية»، الذي ارتفع بنسبة 6.8% عند 0.280 درهم، وبتداولات تجاوزت 95.12 مليون سهم، بقيمة 26.37 مليون درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، في ختام جلسة أمس، بنسبة 0.47%، عند مستوى 10063.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.15 مليار درهم.

وجاء ذلك مع تداول أسهم 56 شركة، منها 18 شركة مرتفعة، بينما انخفضت أسهم 31 شركة، وبقيت سبع على ثبات.

وكان سهم «ملتيبلاي» أكثر الأسهم تداولاً في السوق، مرتفعاً بنسبة 0.9% عند سعر 2.06 درهم، وبتداولات قاربت 35 مليون سهم.