رؤية جديدة لمشروع «جزر دبي» تتضمن أنماط معيشة مختلفة على الواجهة البحرية

كشفت شركة نخيل العقارية، عن رؤية جديدة لمشروع «جزر دبي»، تهدف إلى إعادة صياغة مفاهيم وأنماط المعيشة على الواجهة البحرية.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الإثنين، أن المشروع سيتكون من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً، والتي تم تصميمها لإثراء رفاهية وأسلوب معيشة المقيمين والزوار على حد سواء.

وأشارت إلى أنه انسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، سيسهم «جزر دبي» (المعروف سابقاً باسم جزر ديرة) بترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية مفضلة للمقيمين والزوار والمستثمرين.

وأضافت الشركة أن كل جزيرة ضمن المشروع، ستتفرد بعروض استثنائية تتضمن تجارب معيشية مبتكرة، ومراكز ثقافية، وشواطئ تتيح للمقيمين والزوار الاستمتاع بالأنشطة الرياضية والترفيهية، إضافة إلى نوادٍ شاطئية مميزة، حيث إن كل ذلك في موقع واحد مترابط يمكن الوصول إليه بسهولة سواء من المدينة أو المطار. وبيّنت أن الجزر، ستحتضن أكثر من 80 منتجعاً وفندقاً، تشمل منتجعات فاخرة ووجهات صحيّة وفنادق بوتيك، وأخرى عائلية وصديقة للبيئة، لتشكل بذلك ركيزة تدعم طموح دبي بتعزيز قطاع السياحة والضيافة من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة في دبي.

وسيعزز مشروع «جزر دبي» من المساحات الشاطئية والمناطق المخصصة للحدائق العامة في الإمارة لاحتوائه على أكثر من 20 كيلومتراً من الشواطئ، بما في ذلك شاطئ مستدام حائز على اعتماد علامة العلم الأزرق «Blue Flag»، ونحو كيلومترين مربعين من الحدائق والمساحات المفتوحة وملاعب الغولف المطلة على الخليج العربي.

وستدعم شبكة متماسكة من المراسي البحرية ومسارات المشي بمحاذاة الشواطئ والقنوات والممرات المائية مشهد حركة التنقل في المشروع، سواء من خلال هذه القنوات المائية أو عبر الطرق التقليدية والمشي وركوب الدراجات الهوائية، الأمر الذي ينسجم كلياً مع خطة دبي الحضرية 2040، الرامية لتطوير مجتمعات نابضة بالحياة ومفعمة بالصحة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نخيل، نعمان عطاالله، إن مشروع «جزر دبي»، يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الرؤية المستقبلية للإمارة مع تركيزه على تعزيز صحة وسعادة ورفاهية المقيمين والزوار، وتوفيره لبنية تحتية رائدة، فضلاً عن مرافق حضرية مشيّدة وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

وأضاف: «نحن على يقين بأن المشروع سيشكل إضافة نوعية تثري محفظة شركة (نخيل) من المشروعات السكنية ومرافق التجزئة والضيافة والترفيه، لتشكل بدورها وجهات إضافية ضمن هذه الوجهة الاستثنائية في دبي».