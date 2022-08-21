83.7 مليار درهم صافي أرباح الشركات الوطنية المُدرجة في النصف الأول

ارتفعت الأرباح الصافية للشركات الوطنية المدرجة في أسواق المال المحلية بنحو 56.07% أو ما يعادل 30.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

واستناداً إلى إفصاحات 118 شركة مُدرجة، أعلنت نتائجها المالية على مواقع الأسواق المالية، زادت الأرباح الصافية لتلك الشركات خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2022 إلى 83 ملياراً و739 مليون درهم، مقابل نحو 53 ملياراً و656 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

واستحوذت 74 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بنسبة 70.3% بعد تحقيقها أرباحاً صافية بـ58 ملياراً و847 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 65.5% مقابل 35 ملياراً و553 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وحازت 44 شركة مدرجة في سوق دبي المالي على ما نسبته 29.7% من إجمالي أرباح الشركات مع تحقيقها أرباحاً صافية بنحو 24 ملياراً و891 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو قدره 37.5% مقابل نحو 18 ملياراً و102 مليون درهم في النصف الأول من عام 2021. واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بنسبة نحو 29% مع تحقيق 17 بنكاً أرباحاً صافية بنحو 24 ملياراً و179 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو بنسبة 40.5%، مقارنة بنحو 17 ملياراً و213 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وتصدرت شركة «العالمية القابضة» قائمة الشركات المدرجة الأكثر ربحية، بعد أن سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 137% لتصل إلى 10.35 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت الأرباح الصافية لـ«بنك الإمارات دبي الوطني» إلى 5.3 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، محققاً بذلك أعلى أرباح نصف سنوية منذ عام 2019.