83.7 مليار درهم أرباح الشركات الوطنية المُدرجة خلال النصف الأول

ارتفعت الأرباح الصافية للشركات الوطنية المُدرجة في أسواق المال المحلية بنحو 56.07% أو ما يعادل 30.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2021، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية مستفيدة من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

واستناداً إلى إفصاحات 118 شركة مُدرجة أعلنت نتائجها المالية على مواقع الأسواق المالية، زادت الأرباح الصافية لتلك الشركات خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2022 إلى 83 مليارا و739 مليون درهم مقابل نحو 53 مليارا و656 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

واستحوذت 74 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية علي النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بنسبة 70.3% بعد تحقيقها ارباحاً صافية ب 58 مليارا و847 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 65.5% مقابل 35 مليارا و553 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي 2021.

وحازت 44 شركة مدرجة في سوق دبي المالي على ما نسبته 29.7% من إجمالي أرباح الشركات مع تحقيقها ارباحاً صافية بنحو 24 مليارا و891 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو قدره 37.5% مقابل نحو 18 مليارا و102 مليون درهم في النصف الأول من العام المنصرم 2021.

واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بنسبة ناهزت 29% مع تحقيق 17بنكاً أرباحاً صافية بنحو 24 مليارا و179 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو بنسبة 40.5%، مقارنة بنحو 17 مليارا و213 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وتصدرت شركة "العالمية القابضة" قائمة الشركات المدرجة الأكثر ربحية بعد أن سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 137% لتصل إلى 10.35 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، بينما نمت الإيرادات 121% إلى 21.93 مليار درهم.

وحل بنك "أبوظبي الأول" في المركز الثاني بعد أن سجل أرباحاً صافية بنحو 8 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 50% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021، نتيجة النمو مزدوج الرقم للخدمات المصرفية للاستثمار والخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية.

وحققت شركة "ألفا ظبي القابضة" أرباحاً صافية بنحو 7.9 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو بنسبة 357.6%، مع مواصلة الشركة حصد ثمار توسعها خارج دولة الإمارات، إذ بلغت الإيرادات من الاستثمارات الخارجية نحو 2.1 مليار درهم.

وارتفعت الأرباح الصافية لــ "بنك الإمارات دبي الوطني" إلى 5.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، محققاً بذلك أعلى أرباح نصف سنوية منذ عام 2019، وسط أداء قياسي من حيث أنشطة قروض الأفراد ومعاملات العملاء ترافق مع تحسن في الهوامش.

وسجلت "إعمار العقارية" نموّاً كبيراً بعد تحقيقها أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 6.112 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 66% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، فيما حقّقت شركتها التابعة "إعمار للتطوير"، أعلى أداء لمبيعاتها خلال النصف الأول بنمو بنسبة 10% لتصل إلى 15.216 مليار درهم.

وحققت مجموعة "e&"مجموعة اتصالات سابقاً/ صافي أرباح بنحو 4.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021، وبلغت قيمة إيراداتها الموحدة 26.3 مليار درهم، مع إحرازها تقدماً ملحوظاً من خلال عمليات الاستحواذ المدروسة، وتطوير حلول مبتكرة لجميع شرائح العملاء، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

ونجحت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، في تحقيق إيرادات بقيمة 25.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 15% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 11.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%.

ونمت أرباح "فيرتيغلوب"، المشروع المشترك بين شركتي بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "أو سي آي"، المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بنسبة 155% لتصل إلى 770 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، فيما زادت الإيرادات بنسبة 105% لتصل إلى 1.471 مليار دولار.

ووصل صافي أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" إلى 3.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، فيما وصلت الإيرادات إلى 12.08 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الطلب على الطاقة في دبي.

وارتفعت أرباح شركة "بروج" قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 1.7% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.512 مليار دولار في حين ارتفع صافي الدخل بنسبة 2.5% ليصل إلى 853 مليون دولار، وزادت الإيرادات بنسبة 16.4% لتصل إلى 3.46 مليار دولار عن النصف الأول من عام 2022، وذلك بفضل نمو حجم المبيعات بنسبة 8.6%.

وزادت الأرباح الصافية لبنك "أبوظبي التجاري" إلى 3.059 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو بنسبة 21% مقارنة بالنصف الأول من العام 2021، وزاد صافي الدخل من الفوائد بنسبة 6% ليصل إلى 4.718 مليار درهم، وارتفع صافي الدخل من غير الفوائد بنسبة 4% إلى 1.713 مليار درهم.

وسجل بنك "دبي الإسلامي" نمواً قوياً في صافي الأرباح بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار درهم مقابل 1.86 مليار درهم للفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية بالإضافة إلى الانخفاض في المخصصات.

وزادت أرباح شركة "أدنوك للتوزيع" قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 1.99 مليار درهم، في حين سجّلت الشركة صافي ربح بقيمة 1.56 مليار درهم، ونمت الأرباح الصافية لمجموعة "الدار العقارية" إلى 1.53 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بزيادة على أساس سنوي بنسبة 44%.

وارتفعت أرباح "بنك المشرق" إلى 1.4 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بينما بلغت الأرباح التشغيلية نحو 1.9 مليار درهم بزيادة 17%، ونمت الأرباح الصافية لمصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 30% لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021.

ووصل صافي أرباح شركة "أدنوك للحفر" إلى 1.39 مليار درهم، في النصف الأول من العام الجاري بزيادة بنسبة 34%، في حين زادت الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 4.66 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.