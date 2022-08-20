"بن غاطي" تسلّم 3 مشاريع عقارية في "جميرا الدائرية" بقيمة 400 مليون درهم

أعلنت بن غاطي للتطوير، الشركة المتخصصة في مجال العقارات في دبي، عن بدء تسليم ثلاث من مشاريعها العقارية تحت اسم "بن غاطي روز"، و"بن غاطي ميراج"، و"بن غاطي جيمس" الواقعة في قرية جميرا الدائرية، وتسليمها للمستثمرين والملاك قبل الموعد المحدد.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشاريع الثلاث 400 مليون درهم، ويتكون مشروع "بن غاطي روز" من 170 وحدة سكنية، ومشروع "بن غاطي ميراج" على 160 وحدة بينما يحتوي "بن غاطي جيمس" على 77 وحدات سكنية، ويحتوي كل من المشاريع السابقة على مرافق عديدة مثل المرافق الصحية والنوادي وأحواض السباحة والحدائق الخارجية والعديد من المميزات للمستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير، المهندس محمد بن غاطي، إن "هذا الإنجاز يرسخ رؤيتنا في بن غاطي لإضافة قيمة لسوق دبي العقاري وجميع المستثمرين عبر التسليم المبكر للمشاريع وإتاحة خيارات للملاك والمستثمرين من إعادة البيع والتأجير وهذا ما يرسخ نجاح الاستثمار العقاري".

وأضاف أن تسليم المشروعات الثلاثة يعكس مواصلة النهج التوسعي للشركة في قطاع العقارات بدبي ولتلبية احتياجات قاعدة عملائها الواسعة، كما تعد مثالاً واضحاً على تنامي الطلب على المشروعات العقارية في المناطق الحيوية في دبي.

وأكد بن غاطي أن السوق العقاري في دبي يمر بفترة ازدهار قوية وسط انتعاش الاقتصاد المحلي، متوقعا استمرار هذا الانتعاش لعدة أسباب بفضل إجراءات القيادة الرشيدة وقوانين منح الإقامة والجنسية وتعزيز ملكية الأجانب بنسبة 100% والتي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، إلى جانب استقطاب المزيد من الكفاءات المهنية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أداء سوق العقارات.

وكشف بن غاطي، عن أن الشركة تعد أسرع مطور عقاري في دبي حيث يتم تسليم المشروعات قبل الموعد المخطط لها، مشيدا بالمناخ الاقتصادي الإيجابي في إمارة دبي وحجم الفرص الضخمة التي يوفرها للمستثمرين الوطنيين والأجانب.

وتابع بن غاطي: "بفضل موقعها المتميز كإحدى أهم المناطق الحيوية في دبي، تواصل قرية جميرا الدائرية جذب مجموعة متنوعة من المشترين الراغبين بامتلاك عقارات عالية الجودة، والاستمتاع بأسلوب حياة عصري وتجارب ترفيهية عالمية المستوى، بجانب إمكانية الوصول السريع إلى قلب الإمارة".

وتعتبر قرية جميرا الدائرية (JVC) من المناطق السكنية ذات الجاذبية الكبيرة للعائلات ومن أكثر المناطق في دبي كعائد استثماري ومن أكثرها طلباً للإيجار والتملك لمتوسطي الدخل حيث تقع في قلب دبي الجديدة على شارع الخيل من جهة، وشارع محمد بن زايد من جهة أخرى، إضافة إلى مداخلها الجديدة على شارع حصة، وسط مساحات خضراء ممتدة ومجموعة واسعة من الخدمات والمرافق، الأمر الذي جعلها وجهة لا يستهان بها على صعيد الاستثمار العقاري أو للراغبين بالاستقرار وسط بيئة حيوية وحضرية.

وتطمح بن غاطي للتطوير لإطلاق المزيد من المشاريع في مناطق عديدة خلال العام الحالي لرفع قيمة محفظتها العقارية في سوق دبي.