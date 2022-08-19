«دبي المالي» يربح 2.81 مليار درهم في أسبوع

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.72% بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، مغلقاً عند 3419.72 نقطة، ومسجلاً أرباحاً بلغت 2.81 مليار درهم، حيث زاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 565.45 مليار درهم إلى 568.26 مليار درهم بنهاية التعاملات، مع زيادة شهية المخاطرة، واتجاه أنظار المستثمرين للبحث عن محفزات جديدة بعد انتهاء موسم نتائج الأعمال.

من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.7% ليغلق عند 10110.45 نقاط بنهاية الأسبوع، مسجلاً أول خسارة أسبوعية منذ بداية أغسطس بضغط من عمليات جني الأرباح.

وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي من 2.136 تريليون درهم إلى 2.113 تريليون درهم بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي ختام جلسة أمس الجمعة، اجتذب سوقا دبي وأبوظبي سيولة تجاوزت 1.19 مليار درهم، بحجم تداولات بلغ 229.75 مليون سهم، من خلال تنفيذ 10.25 آلاف صفقة.

وأغلق مؤشر «دبي المالي» أمس، منخفضاً بنسبة 0.4% عند مستوى 3419.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 127.37 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 12 شركة من أصل 30 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 14 شركة، وبقيت أربع شركات على ثبات.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي في ختام جلسة أمس، بنسبة 0.2%، عند مستوى 10110.45 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار درهم.

وجاء ذلك مع تداول أسهم 50 شركة، منها 19 شركة مرتفعة، بينما انخفضت أسهم 25 شركة، وبقيت ست شركات على ثبات.

• سوقا دبي وأبوظبي اجتذبا سيولة تجاوزت 1.19 مليار درهم في جلسة الجمعة.