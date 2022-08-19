مركز صحة الأصول التابع لـ"ديوا" يدعم الصيانة الاستباقية لشبكة المياه

يسهم مركز صحة الأصول التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" في ترسيخ أعمال الصيانة الوقائية والاستباقية في شبكة المياه من خلال جمع البيانات وتحليلها وتقديم التوصيات الضرورية لتعزيز صحة ودورة حياة الأصول (المضخات، المحركات، الأنابيب، خزانات المياه، وغيرها) إلى جانب التنبؤ بالأعطال باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة.

وتتبنى الهيئة النظام اللاسلكي لقياس الاهتزاز ودرجة الحرارة لتقييم حالة المعدات، ما أسهم في تحقيق وفورات بقيمة مليون و617 ألف درهم منذ عام 2019 وحتى العام 2021، إضافة إلى ذلك تعتمد الهيئة مفهوم "مراقبة حالة المعدات عبر الإنترنت وفي الوقت الحقيقي" لمراقبة الأصول على مدار الساعة وضمان مواصلة توفير الإمدادات وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والموثوقية والجودة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: "تواصل الهيئة تطوير الحلول الاستباقية المبتكرة بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف رفع كفاءة شبكة الكهرباء والمياه؛ وفي إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نعمل على تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للكهرباء والمياه لمواكبة الطلب المتزايد في دبي"، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من المياه المحلاة تصل إلى 490 مليون جالون يومياً.

وأكد الطاير، الحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع مشروعات الهيئة واعتماد أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية، حيث تم تحقيق إنجازات ملموسة في تطوير شبكة المياه لتعزيز كفاءتها واعتماديتها ورفع كميات التدفق المائي، إضافة إلى زيادة المخزون الاحتياطي من المياه.

وبيّن أن جهود الهيئة أسهمت في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه من 42% في عام 1988 إلى 5.3% في عام 2021، وهي من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم، حيث تصل هذه النسبة إلى 15% في أمريكا الشمالية.

من جانبه قال النائب التنفيذي للرئيس - قطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس عبدالله عبيدالله: "تعتمد الهيئة مجموعة من الأنظمة والبرامج المتطورة والمبتكرة لضمان إجراء الصيانة الاستباقية آلياً وعلى مدار الساعة، وتتولى هذه البرامج القيام بعدد من المهام ومنها إنشاء خطط الصيانة لجدولة أعمال الصيانة آلياً وإعداد سجلات الصيانة لرصد شبكة المياه وإصدار إشعارات الأعطال اللازمة وتوزيع المهام لإجراء الإصلاحات اللازمة".