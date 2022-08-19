افتتاح 32 فندقاً جديداً بطاقة 9300 غرفة في دبي العام المقبل

أفادت مؤسسة «توب هوتيل بروجكتس»، المتخصصة في بيانات المشروعات الفندقية الجديدة، أن عدد المشروعات الفندقية المتوقع افتتاحها في دبي خلال العام المقبل، يصل إلى أكثر من 32 مشروعاً تضم 9300 غرفة فندقية، وذلك بعد أن شهدت الإمارة افتتاح العديد من المشروعات الجديدة منذ جائحة «كورونا».

وذكرت المؤسسة في تقرير، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن جزءاً كبيراً من المشروعات الفندقية قيد الإنشاء في دبي، هي منشآت فاخرة من فئة (النجوم الخمس)، لافتة إلى أنها تضم عدداً كبيراً من الغرف ضمن المشروع الواحد.

وأضافت أنه من المتوقع تشهد السوق الإماراتية ككل، افتتاح 47 مشروعاً فندقياً خلال العام المقبل، تضم نحو 13 ألف غرفة فندقية جديدة.

ووفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بلغ عدد الغرف الفندقية حتى نهاية يونيو الماضي

140 ألفاً و778 غرفة فندقية، توزعت على 773 منشأة فندقية، مقارنةً بـ118 ألفاً و345 غرفة في 714 منشأة في الفترة ذاتها من عام 2019.

وتجاوز إجمالي عدد الفنادق في النصف الأول من عام 2022 معدلاته للفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 8%، ما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين بقطاع السياحة في دبي.

وكشفت بيانات الدائرة عن وصول إجمالي عدد الغرف الفندقية الجديدة، التي تم افتتاحها في دبي منذ بدء الجائحة، إلى نحو 13 ألف غرفة فندقية جديدة.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي من 127.8 ألف غرفة فندقية نهاية فبراير 2020، إلى 140.7 ألف غرفة فندقية في نهاية مايو 2022، فيما زاد عدد المنشآت الفندقية من 745 منشأة فندقية في نهاية فبراير 2020 إلى 772 منشأة في نهاية مايو 2022.