«دوكاب» تعزز حضورها الدولي بمشروع «مترو لكناو» في الهند

أعلنت مجموعة دوكاب عن استكمالها بنجاح لعملية توريد 140 كيلومتراً من كابلات الجهد المتوسط لمشروع مترو لكناو في ولاية أوتار براديش الهندية، محققة بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها على صعيد التجارة الدولية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، محمد المطوع، أن المجموعة تتمتع بإمكانات وخبرات ومنتجات عالمية جعلتها تكسب ثقة العملاء وتُرسخ مكانتها في السوق الهندية خصوصاً والآسيوية عامة.

وقال المطوع: «تحظى (دوكاب) بتاريخ طويل وممتد من التعاون المثمر في الهند يعود إلى عام 1988، حيث كان أول شريك لنا هو ميناء نافا شيفا (ميناء مومباي)»، مضيفاً: «منذ ذلك الحين، ونحن نتعاون مع شركائنا العالميين في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة التي تؤثر في الحياة اليومية للملايين».

وتسعى «دوكاب» لتوسيع أعمالها في الأسواق التي تحضر فيها والدخول إلى أسواق ودول جديدة، حيث تقوم بتوريد أكثر من 75% من منتجاتها التي تحمل ختم «صنع في الإمارات» إلى 45 سوقاً على امتداد منطقة الخليج وآسيا وإفريقيا وأوروبا والأميركيتين.

يشار إلى أن «مترو لكناو»، يعد أحد المشروعات التابعة لشركة مترو سكك حديد أوتار براديش، وأول مشروع مترو في هذه الولاية، ويعتبر نظاماً للنقل السريع لخدمة العاصمة وأكبر مدن أوتار براديش.