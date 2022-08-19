سيولة أسواق المال المحلية تتجاوز 1.65 مليار درهم

اجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال تداولات أمس، متجاوزة 1.65 مليار درهم، بحجم تداولات وصل إلى 379.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 16.28 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي منخفضاً بنسبة 0.73% عند مستوى 3432.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 454.42 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 12 شركة من أصل 31 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 13 شركة، وبقيت ست شركات على ثبات.

وتراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.15% بتداولات بلغت 36.4 مليون سهم، فيما انخفض سهم شركة «سوق دبي المالي» بنسبة 2.73% وبتداولات بلغت 15.6 مليون سهم، في حين تراجع سهم «دبي الإسلامي» 1.49% بتداولات بلغت 4.52 ملايين سهم.

وارتفع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 1.97% وبتداولات 10.3 ملايين سهم، فيما زاد سهم «الإمارات للمرطبات» 5.3% بتداولات 6.09 ملايين سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً «ديار للتطوير» بنسبة 1.25% وبتداولات 39.38 مليون سهم عند مستوى 0.563 درهم.

من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في ختام جلسة أمس، بنسبة 1.6%، عند مستوى 10126 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار درهم.

وتم تداول أسهم 57 شركة، منها 21 شركة مرتفعة، بينما انخفضت أسهم 30 شركة، وبقيت الشركات الست الأخرى على ثبات.

وانخفض سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.5% عند سعر 342.1 درهم وبتداولات تجاوزت 843 ألف سهم، كما تراجع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 2.7% عند 19.74 درهماً، وبتداولات فاقت تسعة ملايين سهم. وانخفض سهم «إشراق للاستثمار» بنسبة 2.4% عند 0.609 درهم، وبتداولات تجاوزت 20 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «منازل» بنسبة 1.2% عند سعر 0.423 درهم وبتداولات تجاوزت 17 مليون سهم.

وكان سهم «ملتيبلاي» أكثر الأسهم تداولاً في السوق، مرتفعاً بنسبة 1% عند 2.04 درهم.