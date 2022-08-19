«مشروع محمد بن راشد للطيران» يكشف عن اقتراب إكمال مجمع الموردين

أعلن «مشروع محمد بن راشد للطيران» في منطقة دبي الجنوب، عن قرب انتهاء الأعمال في مجمع الموردين التابع له في سبتمبر المقبل، ليكون أول منشأة عمودية في المنطقة لصيانة وتخزين أجزاء الطائرات. وأفاد بيان صادر أمس، إلى أن المجمع الجديد يهدف إلى استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ليقدم حلولاً تناسب مختلف الأنشطة ذات الصلة.

ويقع مجمع الموردين في منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات في «مشروع محمد بن راشد للطيران»، ويتألف من طابق أرضي وثلاثة طوابق توفر مجتمعة 12 ألف متر مربع من المساحات للأغراض الصناعية الخفيفة، بما يتيح للشركات المتخصصة في قطاع صيانة وتخزين أجزاء الطائرات مزاولة أنشطتها بسهولة وعدم الحاجة إلى رأس مال كبير لخدمة شركات الطيران.

ويوفر المجمع 86 وحدة متاحة للتأجير معززة بثلاثة مستويات تخزينية للشركات التي تقدم خدمات الدعم للمشغلين الأرضيين وتوريد قطع غيار الطائرات وشركات الطائرات المسيرة وغيرها.

وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، إن «المجمع الجديد يدعم مهمتنا الهادفة لتزويد الشركات العاملة في مجال الطيران بجميع التسهيلات والخدمات المطلوبة، بما يساعدها على تأسيس أعمالها ضمن منظومة متكاملة».