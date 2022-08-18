3.2 مليارات درهم صافي أرباح «دي بي ورلد» في النصف الأول

أعلنت شركة «دي بي ورلد» المحدودة، أمس، عن تسجيل نتائج مالية قوية، خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، مع صافي أرباح قياسية بلغ 884 مليون دولار (3.244 مليارات درهم) بزيادة نسبتها 51.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت الشركة عائدات بقيمة 7.932 مليارات دولار (29.1 مليار درهم)، بنمو نسبته 60.4% على أساس سنوي مُعلن، فيما حققت العائدات نمواً بنسبة 20.1% على أساس المقارنة المثلية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن ارتفاع العائدات جاء مدعوماً من عمليات الاستحواذ والأداء القوي لخدمات الشحن للمسافات القصيرة والمتوسطة، ونمو أحجام البضائع ذات هامش الربح المرتفع.

وأضافت أن عائدات الحاويات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً ارتفعت بنسبة 9.2%، مدفوعة بتزايد الطلب على التخزين.

الأرباح

وبلغت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.441 مليار دولار، بينما بلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 30.8%.

وارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 628 مليون دولار، فيما بلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 30.8%، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية 38.2%.

وارتفعت أرباح الفترة العائدة لمالكي الشركات إلى 721 مليون دولار، في حين سجّلت الأرباح العائدة لمالكي الشركة - قبل البنود التي يفصح عنها بشكل منفصل - ارتفاعاً بنسبة 51.8% وفقًا للتقارير المعلنة، كما ارتفعت أيضاً بنسبة 39.2% على أساس المقارنة المثلية.

السيولة

وزادت السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية بنسبة 29.6%، حيث سجّلت 1.931 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنةً بـ1.490 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وتراجعت نسبة المديونية المجمّعة، بما في ذلك ضمان شركة «الموانئ والمناطق الحرة العالمية» (نسبة الدين الصافي إلى الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي) إلى 3.8 أضعاف (قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (16)، مقارنةً بـ5.9 أضعاف في العام المالي 2021، بينما بلغ صافي نسبة المديونية، بعد اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (16)، 4.1 أضعاف، مقارنةً بستة أضعاف في العام المالي 2021.

التصنيف والشراكات

وتحسّن التصنيف الائتماني الذي تتمتع به «دي بي ورلد»، حيث رفعت وكالة «فيتش» تصنيفها للشركة عند الفئة الاستثمارية (BBB-‎)، مع توقعات مستقبلية إيجابية، بينما أبقت «موديز» تصنيفها عند الفئة «Baa3».

ووسعت الشركة نطاق الشراكات الاستراتيجية لتعزز الميزانية العمومية للشركة، حيث يؤدي ذلك إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل

كما وسعت نطاق الشراكات والتسييل لجمع نحو تسعة مليارات دولار لتعزيز الميزانية العمومية للشركة بصورة كبيرة وتوفير المرونة على المدى الطويل.

نتائج قياسية

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يُسعدنا أن نعلن عن نتائج قياسية في النصف الأول من السنة، مع نمو الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34.6%، وزيادة الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 51.8%».

وأضاف: «يوضح هذا النمو الكبير أن استراتيجيتنا في التركيز على البضائع ذات الهامش المرتفع، وتقديم حلول مخصصة لسلاسل التوريد، ستوفران عائدات مستدامة على المدى الطويل».

وأشار بن سليّم إلى أنه «من الأمور المشجعة أن أصحاب البضائع يواصلون الاستجابة بشكل إيجابي لعروض منتجات المجموعة المتكاملة»، وتابع: «نركز حالياً على دمج عمليات الاستحواذ في المجال اللوجستي التي قمنا بها، أخيراً، لتعزيز العائدات، كما نواصل الاستثمار في القطاعات والأسواق ذات النمو المرتفع، لتقديم حلول أكثر جاذبيةً في سلاسل التوريد».

صفقات

وقال بن سليّم: «أعلنا في الأشهر الأخيرة عن العديد من الصفقات التي ستسهم في جمع ما يقرب من تسعة مليارات دولار»، لافتا

إلى أن رأس المال الجديد سيوفر للشركة المرونة لتسريع الاستثمار في أسواق النمو الرئيسة، مع المحافظة على تحقيق تصنيف استثماري قوي.

موقع جيد

وأكد بن سليّم: «بشكل عام، فإن الأداء القوي في النصف الأول يضعنا في موقع جيد لتقديم أداء محسّن للعام بأكمله».

الاستثمار الانتقائي

تصل توجيهات المصروفات الرأسمالية لشركة «دي بي ورلد» للعام الجاري إلى 1.4 مليار دولار، وتتضمن تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في دولة الإمارات، وجدة بالسعودية، و«لندن غيتواي» (المملكة المتحدة)، وميناء السخنة في مصر، إضافة إلى السنغال، وميناء «كالاو» في بيرو.

• سيولة الشركة الناتجة عن العمليات التشغيلية زادت 29.6% إلى 7 مليارات درهم.

• 29.1 مليار درهم عائدات «دي بي ورلد»، خلال الأشهر الستة الأولى من 2022.