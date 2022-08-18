أكثر 5 مناطق طلباً لشراء شقق غرفتين وصالة في عجمان

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، المتخصص في البحوث العقارية، المناطق الأكثر طلباً لشراء شقق غرفتين وصالة في عجمان بأسعار أقل من 500 ألف درهم.

وأوضح التقرير، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن منطقة وسط المدينة، استحوذت على أكثر عمليات البحث في الموقع، ضمن قائمة أفضل مناطق بيع شقق غرفتين وصالة في عجمان بنسبة وصلت إلى 44.88%، فيما جاءت مدينة الإمارات في المركز الثاني بنسبة 19.41%، في حين حلت منطقة النعيمية ثالثاً، بنسبة 14.34%، بينما جاءت في المركزين الرابع والخامس، منطقتا «غاردن سيتي» والراشدية بنسبتَي بحث وصلتا إلى 10.92% و10.44% على التوالي.

ووفقاً للتقرير، يبلغ متوسط أسعار الشقق غرفتين وصالة للبيع في «عجمان وسط المدينة»، 291 ألف درهم، أما في ما يخص العائد على الاستثمار في هذه المنطقة، فيبلغ 9.42%.

وأضاف التقرير أن متوسط سعر الشقق في «مدينة الإمارات عجمان»، يبلغ 227 ألف درهم، بينما يصل عائد الاستثمار في هذه الشقق إلى 9.40%.

وأشار تقرير «بيوت دوم كوم»، إلى أن النعيمية التي جاءت في المركز الثالث ضمن قائمة أفضل مناطق بيع شقق غرفتين وصالة في عجمان، سجلت أسعاراً بأقل من 500 ألف درهم.

وبيّن أن متوسط سعر شراء شقق غرفتين وصالة في النعيمية، يبلغ 457 ألف درهم، إذ تُعد من أكثر المناطق كلفة في عجمان لوفرة الخدمات والمرافق فيها، فيما يبلغ العائد على الاستثمار في المنطقة 5.46%.

ولفت التقرير إلى أن «غاردن سيتي»، تُعد من المناطق السكنية المناسبة للعائلات في عجمان، حيث يبلغ متوسط سعر شقق مكونة من غرفتين وصالة للبيع في هذه المنطقة 215 ألف درهم، في حين أنها تقدم عوائد على الاستثمار تصل نسبتها إلى 9.48%.

وبحسب التقرير، تأتي «الراشدية» ضمن أفضل المناطق التي توفر خيارات متنوعة لشقق غرفتين وصالة للبيع، مع متوسط سعر يبلغ 307 آلاف درهم، وعائد استثماري، يصل إلى 9.54%.

المناطق الـ 5

■ وسط المدينة.

■ مدينة الإمارات.

■ النعيمية.

■ «غاردن سيتي».

■ الراشدية.