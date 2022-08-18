هل يجوز فسخ عقد الإيجار في دبي قبل انتهاء مدته؟

يلجأ البعض إلى إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته بداعي السفر أو الانتقال إلى منزل آخر تبعاً للعديد من الظروف والأسباب.

وقد يكون فسخ العقد بناءً على رغبة المؤجر في بعض الأوقات أيضاً، لكن في جميع الحالات، من الضروري أن يكون المتعامل على دراية تامة ببعض الشروط والأمور القانونية الواجب وضعها بالحسبان قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، لتجنّب التعرض لأي مساءلة قانونية في المستقبل.

ووفقاً لما نقله موقع «بيوت دوت كوم»، المتخصص في البحوث العقارية، فإن المادة رقم (6) من قانون رقم (26) لسنة 2007 من قانون الإيجارات في دبي بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في الإمارة، نصت على أنه «في حال انتهاء مدة عقد الإيجار واستمرار المستأجر شاغلاً له دون أن يعترض صاحب العقار؛ فإن العقد يتجدد من تلقاء نفسه اعتباراً من تاريخ انتهائه، وما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد بالتراضي؛ فإن العقد يبقى سارياً ولا ينتهي بانتهاء مدته».

وحدد «بيوت دوت كوم»، نصائح عدة للمستأجر عند تجديد عقد الإيجار في دبي؛ منها إذا شعر بأن زيادة قيمة الإيجار غير مناسبة له، فيمكنه التحدث مع صاحب العقار؛ للوصول إلى حل أو إلغاء عقد الايجار للعقار بالتراضي.

ويُنصح المستأجر قبل توقيع عقد الإيجار بأن يطلب إدراج بند في عقد الإيجار يحدّد مُدة الإخطار، وقيمة غرامة فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر قبل انتهاء المدة في دبي، وقيمة التعويض عن فسخ عقد الإيجار من قِبل المالك.

وكما هو معروف؛ فإن العقد شريعة المتعاقدين، وعليه يجب على المستأجر التحقق من البنود الواردة في عقد الإيجار التي تدور حول فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر قبل انتهاء المدة، وعليه أن يلتزم بتنفيذ الشروط الواردة في العقد والمتفق عليها مسبقاً. وإضافةً إلى ذلك أصدرت «أراضي دبي» عقد إيجار موحد يشتمل على معلومات المؤجر والمستأجر ومعلومات العقار والعقد.