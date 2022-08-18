«الإمارات دبي الوطني» يطلق برنامجاً عالمياً لمسرّعات شركات «ميتافيرس» الناشئة

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، برنامجاً عالمياً لمسرّعات شركات «ميتافيرس» الناشئة، بهدف تعزيز تجربة متعاملي الاقتصاد الافتراضي الجديد، وذلك بالشراكة مع «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، وبدعم تكنولوجي من شركة «مايكروسوفت».

وأفاد البنك في بيان أمس، بأنه مع إجراء ما نسبته 94% من جميع المعاملات والطلبات المالية خارج الفروع، فإن البنك يسعى إلى تطبيق تقنيات جديدة من عالم الـ«ويب 3.0»، لتوسيع بصمته الرقمية وإيجاد تجارب متميزة لعملائه.

وذكر البنك أنه يسعى إلى استقطاب كل الموجودين على ساحة عالم «ميتافيرس» كالشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة ذات الخبرة الرقمية واللاعبين الناشئين في مجال التكنولوجيا، بهدف تعزيز انخراطه في العالم الافتراضي عبر ثلاثة مجالات رئيسة، تشمل: حشد القدرات التكنولوجية لتسهيل التحول إلى نظام ثلاثي الأبعاد، إيجاد عوالم افتراضية لتعزيز تجربة المتعاملين في عالم «ميتافيرس»، إيجاد بنية تحتية لامركزية للدفع تمكن المتعاملين من إنشاء الأصول والخدمات الرقمية واستثمارها وشرائها وبيعها.

وأوضح أنه من خلال برنامج مسرّع للأعمال مدته 10 أسابيع، سيقوم «فينتك هايف» بتقييم ومطابقة «الإمارات دبي الوطني» مع الشركات الناشئة الرائدة التي تقدم مقترحات فريدة حول خلق القيمة والخبرة وحشد القدرات التكنولوجية التي يتطلبها عالم «ميتافيرس».

وسيُختتم البرنامج بيوم تجريبي في معرض «جيتكس»، حيث سيقوم المشاركون المختارون بتقديم حلولهم للحصول على فرصة للمشاركة في إنشاء تجارب تفاعلية للعملاء في الواقع الجديد.