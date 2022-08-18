«أبولو» تستحوذ على حصة استراتيجية بـ 400 مليون دولار في «الدار للعقارات»

استحوذت شركة «أبولو»، من خلال ذراعها الاستثمارية «المدار»، على حصة أقلية تبلغ 11.1% في شركة «الدار للعقارات الاستثمارية»، التابعة لشركة الدار العقارية.

ويأتي إتمام عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 400 مليون دولار (1.46 مليار درهم) ضمن اتفاقية تم الإعلان عنها سابقاً تستثمر «أبولو» بموجبها ما مجموعه 1.4 مليار دولار أميركي في دعم مبادرات النمو التحولي الخاصة بشركة الدار.

وتضمنت الصفقة إصدار أسهم عادية وأسهم ممتازة قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة 400 مليون دولار لصالح «أبولو» في شركة «الدار للعقارات الاستثمارية» بناءً على كامل القيمة الصافية لأصول الشركة التي تمثل قسم الاستثمار العقاري في مجموعة الدار، والتي تدير محفظة أصول عقارية رئيسة تتنوع بين أصول تجزئة وأخرى سكنية وتجارية ولوجستية بقيمة تتجاوز 23 مليار درهم (6.3 مليارات دولار). وتتميز محفظة الشركة المتنوعة بمرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف أحوال السوق، حيث بلغت نسبة إشغالها 92% حتى تاريخ 30 يونيو 2022.

وستوفر هذه الصفقة دعماً مالياً كبيراً لشركة الدار للعقارات الاستثمارية، ما سيمكنها من تعزيز جهودها لتوسيع نطاق استثماراتها وأعمالها من خلال تنفيذ المزيد من عمليات الاستحواذ المهمة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، طلال الذيابي: «نرحب بانضمام شركة أبولو كمستثمر استراتيجي في الدار للعقارات الاستثمارية في وقت نواصل فيه جهودنا لتوسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز تنوع أصولنا، وتحقيق المزيد من التكامل بين مكونات محفظة أصول الشركة التي تعد من أبرز شركات الاستثمارات العقارية المتنوعة الرائدة في المنطقة. ويؤكد استثمار شركة أبولو التي تتمتع بمكانة مرموقة في قطاع الاستثمار العالمي مدى قناعتها بجدوى استراتيجية النمو التحوّلي لمجموعة الدار».