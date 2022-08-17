مطار دبي يسجل زيادة قياسية في عدد المسافرين.. استقبل 27.9 مليون مسافر خلال 6 أشهر

حقق مطار دبي الدولي، أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما أسهم في ارتفاع عدد المسافرين خلال الأشهر الستة الأولى من العام باستقبال نحو 27.9 مليون مسافراً، ليتجاوز عدد المسافرين في العام الماضي بنحو 1.2 مليون مسافر، وذلك على الرغم من انخفاض الطاقة الاستيعابية للمطار خلال أعمال تجديد المدرج الشمالي والتي استمرت 45 يوماً خلال مايو ويونيو من العام 2022.

وحافظ المطار على أدائه الاستثنائي وتحقيق النمو على أساس ربع سنوي للمرة التاسعة على التوالي منذ بداية جائحة "كورونا"، حيث استقبل 14.2 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام الجاري، محققاً زيادة سنوية قدرها 190.6%.

وأوضح المطار في بيان، اليوم الأربعاء، أنه استقبل 27 مليونا و884 ألفا و888 مسافرا، في النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً زيادة قياسية بنسبة 161.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، لتشير هذه النتائج القوية إلى تحقيق نسبة 67.5% من معدلات حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال نفس الفترة من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.

واحتفظت الهند بمكانتها كوجهة أولى لمطار دبي الدولي من حيث عدد الركاب بإجمالي 4 ملايين راكب، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة عدد المسافرين إلى كل من مومباي، ودلهي، وحيدر أباد.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 2 مليون مسافر، تلتها المملكة المتحدة 1.9 مليون مسافر، ثم باكستان 1.7 مليون مسافر، وأخيراً الولايات المتحدة 1.4 مليون مسافر.

أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن، جاءت الصدارة لمدينة لندن بإجمالي 1.3 مليون مسافر، تلتها الرياض 910 ألف مسافر، ثم مومباي التي سجلت 726 ألف مسافراً.

وبلغت خدمات البضائع في مطار دبي الدولي نحو 390,520 طناً من الشحن الجوي خلال الربع الثاني من العام الحالي، بإجمالي 910,075 طناً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مسجلة تراجعا بنسبة 18.9%.

وعلى الرغم من مواصلة عمليات الشحن على متن رحلات الركاب خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي، تأثرت حركة الشحن خلال الربع الثاني بسبب تخفيض الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي وتوجيه بعض رحلات الركاب إلى مطار دبي ورلد سنترال في مارس الماضي، لإنجاز خطة العمل وفق الجدول الزمني المحدد لأعمال تجديد المدرج الشمالي خلال الفترة من 9 مايو إلى 22 يونيو.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 154,993 بزيادة قدرها 55.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، ليحقق نسبة 87% من مؤشرات التعافي والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة التي سجلها مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث: "يُشكّل الأداء القوي الذي شهده مطار دبي الدولي خلال الربع الثاني إنجازاً كبيراً ومحطة مهمة في تاريخه، ليحتل مركزاً متقدماً في مؤشر التعافي ضمن قطاع الطيران، ليس فقط لقدرته على استيعاب حركة المسافرين الكبيرة، وإنما لتميُّزه في تقديم أعلى معايير الخدمة على مستوى العالم".