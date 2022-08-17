«فلاي دبي» تُطلق عروضاً على التذاكر إلى 4 مدن عربية

طرحت شركة «فلاي دبي»، عروضاً على تذاكر الطيران إلى عدد من الوجهات ضمن شبكتها العالمية، منها أربع محطات عربية، وذلك بأسعار تبدأ من 1040 درهماً على الدرجة السياحية.

وأفادت الشركة، على موقعها الشبكي، بأن العروض تشكل فرصة للسفر واكتشاف الوجهات السياحية خلال فصل الصيف الجاري، مشيرة إلى أنها تخضع للتوافر، ومخصصة للحجز والسفر خلال أغسطس الجاري حصراً.

وبحسب الناقلة، تبدأ أسعار الرحلات إلى مدينة الإسكندرية المصرية من 1040 درهماً على الدرجة السياحية، ونحو 2344 على درجة الأعمال.

وتبدأ أسعار التذاكر إلى العاصمة السودانية الخرطوم من 1195 درهماً على الدرجة السياحية و5554 على درجة الأعمال، مقابل 1650 درهماً إلى بيروت على الدرجة السياحية، و4354 على درجة الأعمال، فيما تصل أسعار الرحلات إلى مدينة عمان إلى نحو 1900 درهم، و4454 درهماً على درجة الأعمال.

وبالنسبة للمحطات السياحية القريبة، تبدأ الأسعار من 1550 درهماً إلى كل من تبليسي وباكو، و2300 إلى سراييفو، و2590 درهماً إلى بيزا الإيطالية، و2800 درهم إلى كراكوف في بولندا.

وكانت «فلاي دبي»، أعلنت عن استعداداتها لموسم استثنائي خلال الصيف الجاري، متوقعة أن تنقل نحو ثلاثة ملايين مسافر خلال موسم الصيف الجاري الذي يُعد الأكثر ازدحاماً في تاريخ الشركة، إذ يتوقع تشغيل ما معدله 8500 رحلة شهرياً عبر شبكة الناقلة، التي تضم 102 وجهة، وبما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

واعتباراً من نهاية يونيو الماضي، بدأت الشركة رحلاتها إلى 11 وجهة، بما في ذلك: أبها في السعودية، باتومي في جورجيا، بودروم وإزمير وطرابزون في تركيا، كاتانيا وبيزا في إيطاليا، دوبروفنيك في كرواتيا، ميكونوس وسانتوريني في اليونان، وتيفات في الجبل الأسود.

وستطلق «فلاي دبي»، رحلاتها إلى سمرقند في أوزبكستان اعتباراً من 20 سبتمبر بواقع رحلتين أسبوعياً.

ومع إضافة رحلات إلى سمرقند، توسع «فلاي دبي» عملياتها في السوق الأوزبكية إلى وجهتين، بما في ذلك العاصمة طشقند.

وتشغل «فلاي دبي» رحلات إلى ست وجهات في آسيا الوسطى، بما في ذلك ألماتي ونور سلطان في كازاخستان، وبيشكيك في قيرغيزستان، ودوشانبي في طاجيكستان، إضافة الى سمرقند وطشقند في أوزبكستان.