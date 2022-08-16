خطط تطويرية للتوسّع في خدمات «e&.mony»

كشف الرئيس التنفيذي في «&e الحياة» لدى مجموعة «&e»، خليفة الشامسي، عن أن المجموعة تعتزم تنفيذ خطط تطويرية للتوسّع في تطبيق «e&.mony» لتكنولوجيا الخدمات المالية والتحويلات خلال الفترة المقبلة، تشمل خدمات عدة مقترحة يتم بحثها، منها إتاحة الادخار والحصول على قروض تمويلية صغيرة، إضافة إلى الاستثمار في الذهب أو العملات الافتراضية.

وقال الشامسي في تصريحات صحافية خلال لقاء استضافه قطاع النشر في مؤسسة دبي للاعلام، أمس، إن ذلك سيدعم التوسّع في خدمات التطبيق والمعتمد حالياً على عمليات التحويلات المالية وسداد الفواتير وبطاقات خدمات ألعاب الفيديو.

وأوضح أن خطط التوسع في خدمات التطبيق المقترحة، تعتمد على استراتيجية تتكون من ثلاثة محاور رئيسة، الأول يتمثل في التعاون مع شركات من مؤسسات مصرفية ومالية، فيما المحور الثاني يركز على الاستفادة من التقنيات الذاتية الرقمية التي تمتاز بها المجموعة، بينما المحور الثالث سيكون عبر الاستفادة من التعاون من شركات «الفينتيك» للتقنيات المالية.

تعاون

وأشار الشامسي، إلى أن المجموعة تجري محادثات مستمرة مع مؤسسات مصرفية بهدف التعاون لتطوير خدمات جديدة لتطبيق «e&.mony»، وذلك في إطار الاستفادة من الخبرات المالية لدى المصارف وخدماتها الحاصلة على تصاريح المصرف المركزي.

وذكر أن «e&.mony» يوفر الجهد والوقت برسوم منخفضة، مقارنة بعمليات التحويل التقليدية، لاسيما مع زيادة الوعي بأهمية التحويل عبر القنوات الرقمية لدى المتعاملين عقب ذروة جائحة «كورونا»، والتي دعمت تحول العديد من المتعاملين إلى تلك التقنيات.

محفزات

ولفت الشامسي، إلى خطط يتم بحثها أيضاً لطرح محفزات واسعة للمتعاملين عبر التطبيق سواء من خلال التحويلات المالية أو حتى بالنسبة لسداد الفواتير للخدمات المختلفة يتم دراستها وفقاً لسلوك المستهلكين عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تنبيه المتعاملين للفواتير المستحق سدادها بوقت مبكر، فضلاً عن دراسة مدى المحفزات التي تعد مفيدة للمتعاملين وفقاً لأنماط الاستخدام.

وقال إنه تم طرح محفزات سابقة عقب الإعلان عن تطوير وتغيير مسمى التطبيق خلال الفترة الأخيرة، شملت منح محفزات نقدية عند استخدام الخدمات والتحويل المالي لحساب المتعاملين على التطبيق.

«ميتافيرس»

وأضاف الشامسي، أن مجموعة «&e»، بدأت منذ فترة في إجراء تجارب مختلفة للاستفادة من تطبيقات تقنية «ميتافيرس»، حيث تعمل على بحث فرص الاستفادة منها، كما ستعمل على استعراض بعض التطبيقات المعتمدة على تلك التقنية عبر منصاتها المشاركة في معرض «جيتكس للتقنية 2022»، خلال أكتوبر المقبل.

وتابع الشامسي: «إننا في (&e الحياة) نعمل على توسيع نطاق الأعمال الرقمية الجديدة المتعلقة بالمستهلكين من قطاع الأفراد للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات كبيرة وسريعة النمو مثل التكنولوجيا المالية والوسائط المتعددة، كما أننا نجعل الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للمتعاملين».

علامة تجارية

وبيّن الشامسي، أن «e&.mony» هو تطبيق جديد تحت «&e الحياة»؛ العلامة التجارية المحدثة من «eWallet»، مضيفاً: «بصفته ذراع التكنولوجيا المالية في (&e الحياة)، فإن (e& money) يهدف إلى إحداث ثورة في تجربة المتعاملين من خلال سوق التطبيقات المالية المبتكرة».

وقال إنه من خلال العلامة التجارية الجديدة، سيتحوّل «e&.mony» إلى منصة شاملة تلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات المالية للمتعاملين، ما يمنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية مثل الدفعات للوسطاء والبائعين، والتحويلات المالية، فضلاً عن سداد الفواتير، والإقراض، والاستثمارات، والبطاقات المالية ذات العلامة التجارية المشتركة، وخدمات التأمين.

• الخدمات المقترحة شملت إتاحة الادخار والحصول على قروض تمويلية صغيرة.

خليفة الشامسي:

• «هناك خطط يتم بحثها لطرح محفزات أكثر للمتعاملين عبر التطبيق، سواء من خلال التحويلات أو سداد الفواتير».

قيمة تجارية

قال الرئيس التنفيذي في «&e الحياة» لدى مجموعة «&e»، خليفة الشامسي، إن تطبيق «e&.mony» سيحدث ثورة في عالم التجارة الإلكترونية عبر إضافة قيمة تجارية إلى التجار والشركات، وتوفير سوق مالي مبتكر وشامل، يتخطى مجالات الخدمات التقليدية.

وأضاف أن أكثر من 400 تاجر مشترك في التطبيق، مع أكثر من 12 ألف منفذ بيع، فيما سيتم توسيع قائمة التجار لضمان تسهيل قبول الأموال الإلكترونية في منافذ البيع الخاصة بهم لصالح المتعاملين.

