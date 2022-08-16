سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.92 مليار درهم في ثاني جلسات الأسبوع

تباين أداء أسواق المال المحلية في ختام جلسة اليوم، ثاني جلسات الأسبوع، ليواصل سوق دبي المالي الصعود مع نجاحه في تجاوز مستوى 3400 نقطة، فيما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشيا لليوم الثاني على التوالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بلغت 1.92 مليار درهم، بحجم تداولات 406.31 مليون سهم، من خلال تنفيذ 15.35 ألف صفقة.

وتفصيلاً، أنهي مؤشر «سوق دبي المالي»، تعاملاته اليوم مرتفعاً بنسبة 0.5% فوق مستوى 3400 نقطة عند 3414.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 325.83 مليون درهم. ومن أصل 33 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 12 شركة، وبقيت 8 شركات على ثبات.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 3.17% عند 5.85 دراهم، وبتداولات قاربت 22.75 مليون سهم، وارتفع سهم «أملاك للتمويل» الذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا وذلك بنسبة 5.49 % عند 0.672 درهم، وبتداولات قاربت 27.07 مليون سهم. كما ارتفع سهم «الإمارات للمرطبات» بنسبة 2.6% عند سعر 4.33 دراهم وبتداولات قاربت 5.24 ملايين سهم.

فيما استقر سهم «دبي الإسلامي» عند سعر 5.95 دراهم وبتداولات قاربت 9.86 ملايين سهم. واستقر سهم «الإمارات دبي الوطني» عند سعر 13.9 درهما وبتداولات قاربت 1.7 مليون سهم.

فيما انخفض سهم «دبي للتأمين» بنسبة 9.8 % عند سعر 7.30 دراهم، وبتداولات قاربت 500 ألف سهم، بينما انخفض سهم «اكتتاب القابضة» بنسبة 6.15 % عند 0.122 درهم، وبتداولات قاربت 1.214 مليون سهم.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنهاية تعاملات اليوم، على تراجع للجلسة الثانية على التوالي هذا الأسبوع وبنسبة 0.19% عند مستوى 10215.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.59 مليار درهم. وشهد السوق ارتفاع أسهم 24 شركة من أصل 52 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 23 شركة، وبقيت خمسة على ثبات.

وانخفض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.2% عند 20.46 درهما، وبتداولات جاوزت 22.43 مليون سهم. وتراجع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 1.11% عند 337.2 درهما. وانخفض سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.3% عند 4.60 دراهم، وبتداولات جاوزت 18.52 مليون سهم. وتراجع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 0.5% عند 2.01 درهم وبتداولات تجاوزت 44.13 مليون سهم. كما انخفض سهم «إشراق القابضة» بنسبة 0.79% عند 0.625 درهم وبتداولات تجاوزت 84.18 مليون درهم.

وانخفض سهم «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» بنسبة 6.22% عند 1.96 درهمً، وتراجع سهم «ميثاق للتأمين التكافلي» بنسبة 2.30% عند مستوى 0.68 درهم. وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «إشراق القابضة» الذي انخفض بنسبة 0.2% عند 20.46 درهما، وبتداولات تجاوزت 258.44 مليون درهم.