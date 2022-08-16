إطلاق خدمة "تسوّق الآن وادفع لاحقاً" في هذه المراكز التجارية بدبي

أعلنت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق وبنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق خدمة "تسوّق الآن وادفع لاحقاً" التي تتيح قدراً أكبر من السهولة والمرونة لدفع قيمة المشتريات في وقت لاحق، ما يوفّر لحاملي بطاقة "بنك الإمارات دبي الوطني U من إعمار"، البطاقة المشتركة من بنك الإمارات دبي الوطني وبرنامج الولاء (U) من شركة إعمار، فرصة فريدة للاستفادة الكاملة من فترة العروض والتخفيضات الصيفية الرائعة.

وأوضح بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن هذه الخدمة تتوافر اعتباراً من اليوم وحتى 23 سبتمبر، وتتيح لجميع المتسوّقين إمكانية سداد قيمة المشتريات من خلال عدة دفعات وبدون فوائد لفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، وذلك عند استخدامهم بطاقة "بنك الإمارات دبي الوطني U من إعمار".

وأضافت أنه يمكن لزوّار "دبي مول"، و"دبي هيلز مول"، و"دبي مارينا مول"، وجميع مراكز التسوق في مجمعات إعمار السكنية، الاستفادة من خيار الدفع المرن ولفترة محدودة لجميع المشتريات التي تزيد قيمتها على 500 درهم باستخدام نلك البطاقات.

كما يمكن الاستفادة من خدمة "تسوّق الآن وادفع لاحقاً" ضمن سلسلة من المطاعم، فضلاً عن التسوّق وشراء أحدث المنتجات والماركات العالمية، أو التمتّع بالفعاليات والأنشطة الترفيهية.

ويحظى المتسوّقون في المراكز التجارية المذكورة ممن أنفقوا 1000 درهم وما فوق بفرصة الفوز بجائزة قدرها 4000 درهم يومياً.