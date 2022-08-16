"العربية للطيران" تطلق رحلات مباشرة من الشارقة إلى ميلانو الإيطالية

أعلنت شركة العربية للطيران، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق وجهة جديدة الى مدينة ميلانو الإيطالية انطلاقاً من الشارقة.

وأوضحت الناقلة في بيان، أن الرحلات المباشرة الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار ميلانو بيرغامو، تنطلق ابتداءً من 7 ديسمبر 2022 بمعدل أربع رحلات مباشرة أسبوعياً.

وأشارت إلى أنه يمكن للعملاء، حجز رحلاتهم بين الشارقة وميلانو مباشرة عبر الموقع الإلكتروني: (www.airarabia.com) أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي، إن "ميلانو تعتبر أحدث إضافة إلى شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من إمارة الشارقة والتي تزود قاعدة عملائنا داخل دولة الإمارات وخارجها بفرصة السفر إلى إيطاليا والاستفادة من خدمات القيمة المضافة التي تقدمها الشركة".

وأضاف العلي: "يأتي إطلاقنا لهذه الرحلات المباشرة إلى مدينة ميلانو الإيطالية ليؤكد التزامنا تجاه عملائنا بتوفير وجهات جديدة لاستكشافها والاستمتاع بها، مع الحرص على تزويدهم بأفضل الخدمات".

وتشغل "العربية للطيران" أسطول طائرات "إيرباص A320 وA321" ، التي تعد من أكثر الطائرات ذات الممر الواحد حداثة، حيث توفر راحة إضافية مع أحد أكبر المقاعد مساحة في أي مقصورة اقتصادية.