«طيران الإمارات» تعيد تشغيل «العملاقة» إلى بيرث مطلع ديسمبر

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، أنها ستستأنف تشغيل طائرتها «A380» العملاقة إلى بيرث اعتباراً من الأول من ديسمبر، وذلك في إطار خططها لإعادة خدماتها إلى أستراليا لمستويات ما قبل الجائحة.

وأفادت الناقلة في بيان، أن استخدام الطائرة العملاقة، بدلاً من «بوينغ 777» العاملة حالياً بين دبي وبيرث، سيرفع السعة المقعدية التي توفرها «طيران الإمارات» على هذا الخط إلى 500 مقعد لكل رحلة.

ويصادف هذا الإعلان احتفال «طيران الإمارات» بمرور 20 عاماً على إطلاق خدمتها إلى بيرث في ولاية أستراليا الغربية.

وستغادر الرحلة «ئي كيه 420» مطار دبي الدولي الساعة 2:45 صباحاً لتصل إلى بيرث الساعة 5:20 مساء اليوم نفسه، في حين ستغادر رحلة العودة «ئي كيه 421» بيرث الساعة 10:20 ليلاً لتصل إلى دبي الساعة 5:25 من صباح اليوم التالي.

وتشغّل «طيران الإمارات»، بالإضافة إلى بيرث، رحلتين يومياً بطائرات «A380» إلى أستراليا، الأولى إلى سيدني والثانية إلى ملبورن، فضلاً عن رحلة يومية واحدة بين دبي وبريسبين.

إلى ذلك، أعلنت «طيران الإمارات» في بيان منفصل، عن إبرام اتفاقية جديدة للمشاركة بالرمز مع الناقلة اليونانية «إيجيان» AEGEAN، ما يتيح لعملائها مواصلة السفر بسلاسة إلى ثماني وجهات في اليونان عبر أثينا، باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة متسقة.

وأوضحت «طيران الإمارات» في بيان، أن الوجهات الثماني هي: «كيركايرا» و«تشانيا» و«هيراكليون»

و«ميكونوس» و«ثيرا» و«رودوس» و«ثيسالونيكي» و«أليكساندروبولوس».

ووفقاً للبيان، ستضع «إيجيان»، بموجب الاتفاقية، رمزها على الرحلات التي تسيّرها «طيران الإمارات» بين دبي وأثينا، ما يوفر لمتعامليها رحلات سلسة إلى مختلف وجهات «طيران الإمارات» إلى دبي وعبرها.

ويمكن حجز الرحلات على الموقعين: (emirates.com) و(aegeanair.com)، لدى وكلاء السفر وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت.

وستوسع الناقلتان، اعتباراً من أكتوبر 2022، شبكتهما المشمولة باتفاقية الرمز المشترك لتغطية ثماني وجهات إقليمية أوروبية أخرى عبر أثينا، بما فيها بوخارست (رومانيا) وبلغراد (صربيا) ونابولي (إيطاليا)، إضافة إلى رحلات «طيران الإمارات» إلى «نيويورك نيووارك» من أثينا، و«نيويورك جيه إف كيه» من ميلانو.

يشار إلى أن «طيران الإمارات»، تخدم أثينا حالياً بـ12 رحلة أسبوعياً بطائرات «بوينغ 777».