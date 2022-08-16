«الادخار الذكي» يفوز في تحدي بنك دبي التجاري للابتكار

أفاد بنك دبي التجاري، أمس، بأنه اختتم أخيراً تحدي الابتكار الثالث الذي تم بالتعاون مع «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، مشيراً إلى أن 90 فريقاً من مختلف الأقسام والفروع في البنك شاركوا بالتحدي. وذكر البنك في بيان، أن تحدي الابتكار دعا موظفي البنك إلى تطوير المنتجات والخدمات والمبادرات التي ستساعد متعاملي البنك على تحقيق طموحاتهم المالية.

وأوضح البنك، أنه تم اختيار أفضل 10 فرق، وإشراكها مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والذين عملوا على مدار ستة أسابيع لتطوير نماذج أولية للأفكار وتقديمها إلى لجنة تضم الإدارة التنفيذية للبنك. وأضاف أن اقتراح الادخار الذكي حاز المرتبة الأولى، لافتاً إلى أن الفريق الفائز سيبدأ العمل على صقل الفكرة وتحويلها إلى واقع ملموس قريباً.

ويعد «فينتك هايف» المنظومة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا للشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا المالية.