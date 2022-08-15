«مفاجآت صيف دبي» عززت مبيعات قطاعي التجزئة والترفيه خلال 25 عاما

أفاد مسؤولان بأن «مفاجآت صيف دبي» قامت بدور مهم في دعم وتطوير قطاعي التجزئة والترفيه في دبي، على مدار السنوات الـ 25 الماضية، إلى جانب مساهمتها في تعزيز مكانة المدينة كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم، مشيرين إلى أن الزيادة في عدد الزوار التي شهدتها المدينة خلال تلك العروض أدت إلى تحسين مبيعات قطاع التجزئة ورفع معدلات الإشغال الفندقي.

تدفق الزوار

وتفصيلا، تشهد حملة «مفاجآت صيف دبي» حالة من الانتعاش مع تدفق الزوار والمتسوقين على الباقات والعروض الترويجية التي تقدمها المراكز التجارية للاستفادة من باقات العروض والفعاليات الصيفية، ويُعدّ قطاع تجارة التجزئة من النشاطات الداعمة لنمو وتنوّع اقتصاد دبي، بحيث أسهم في مواكبة حركة التطوّر الاقتصادي في الإمارة، بالتزامن مع فترة العطلة الصيفية وقرب موسم العودة إلى المدارس.

واختتمت أمس، النسخة الأولى من حملة «خصومات بسعر المصنع»، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام من 12 إلى 14 أغسطس الجاري، والاستفادة من الخصومات الكبرى التي وصلت إلى 80% في أكثر من 280 علامة تجارية فاخرة في جميع المراكز التجارية المشاركة.

مراكز التسوق

وأظهرت المؤشرات إقبالاً ملحوظاً من الزائرين على مراكز التسوق، فيما تسابقت المحال التجارية على تقديم العروض والخصومات على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات، وجذبت تلك العروض أنظار العائلات، لاستكشاف أجندة من خيارات المتعة تناسب الصغار والكبار.

وتعتبر تلك العروض الترويجية بمثابة «محفزات اقتصادية» للمعارض والمراكز التجارية وتحفيزاً لعمليات الشراء خلال فترة العطلة الصيفية، وشملت التخفيضات والعروض منتجات متنوعة منها الأزياء والمفروشات المنزلية والخارجية والعطور ومستحضرات التجميل والبصريات والذهب والمجوهرات والإلكترونيات، كما شملت التخفيضات أهم المتاجر الكبرى والسوبر ماركت.

التجزئة والترفيه

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن «مفاجآت صيف دبي قامت بدور مهم في دعم وتطوير قطاعي التجزئة والترفيه في دبي على مدار السنوات الـ 25 الماضية إلى جانب مساهمتها في تعزيز مكانة المدينة كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم، مؤكداً أن تلك الحملات الترويجية تستهدف إتاحة تخفيضات بنسب كبيرة وبأسعار تنافسية خلال موسم الصيف، وجاري العمل على تقييم تجربة الحملات الجديدة خاصة مع الاقبال الملحوظ لتحديد المواعيد المناسبة لتكرارها العام المقبل».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، ماجد الغرير، إن «حملة مفاجآت صيف دبي تدعم زخم الإقبال على مراكز التسوق في دبي، حيث لاقت اقبالا كبيراً ليس فقط من المقيمين والزائرين، وإنما شهدت أسعار تنافسية من مراكز التسوق والمسوقين أنفسهم من أجل المشاركة الفعالة في تلك الحملات والمبادرات الترويجية»، منوهاً إلى أن الزيادة في عدد الزوار التي شهدتها المدينة خلال تلك العروض أدت إلى تحسين مبيعات قطاع التجزئة في ظل العروض الترويجية الكبرى المقدمة من قبل المتاجر والعلامات الكبرى ورفع معدلات الإشغال الفندقي.

وتتميز حزمة الإجراءات التحفيزية، ضمن فعاليات الدورة الـ 25 من «مفاجآت صيف دبي» الكثير من العروض والأنشطة الترفيهية والتخفيضات والجوائز القيمة. وكانت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، قد أعدت برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في أنحاء المدينة في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022، وتقدم دورة هذا العام مجموعة من الباقات وعروض الإقامة في منتجعات وفنادق بدبي بأسعار رائعة بمناسبة اليوبيل الفضي لـ«مفاجآت صيف دبي»، في العديد من المناطق المختلفة والمولات على مستوى الإمارة.

وخلال الفترة الماضية؛ قدمت منافذ البيع بالتجزئة المشاركة عروضاً حصرية ما بين عروض اليوم الواحد وأخري 3 أيام خلال العطلة الأسبوعية، أو مبادرات تسويقية.

