بتذكرة واحدة.. «طيران الإمارات» تتيح مواصلة السفر إلى 8 وجهات في اليونان

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم، عن إبرام اتفاقية جديدة للمشاركة بالرمز مع الناقلة اليونانية «إيجيان» AEGEAN، ما يتيح لعملائها مواصلة السفر بسلاسة إلى ثماني وجهات في اليونان عبر أثينا، باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة متسقة.

وأوضحت «طيران الإمارات» في بيان، أن الوجهات الثماني هي: «كيركايرا» و«تشانيا» و«هيراكليون» و«ميكونوس» و«ثيرا» و«رودوس» و«ثيسالونيكي» و«أليكساندروبولوس».

ووفقا للبيان، ستضع «إيجيان»، بموجب الاتفاقية، رمزها على الرحلات التي تسيّرها «طيران الإمارات» بين دبي وأثينا، ما يوفر لمتعامليها رحلات سلسة إلى مختلف وجهات «طيران الإمارات» إلى دبي وعبرها.

ويمكن حجز الرحلات على الموقعين: (emirates.com) و(aegeanair.com)، لدى وكلاء السفر وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت.

وستوسع الناقلتان، اعتباراً من أكتوبر 2022، شبكتهما المشمولة باتفاقية الرمز المشترك لتغطي ثمان وجهات إقليمية أوروبية أخرى عبر أثينا، بما فيها بوخارست (رومانيا) وبلغراد (صربيا) ونابولي (إيطاليا)، إضافة إلى رحلات «طيران الإمارات» إلى «نيويورك نيووارك» من أثينا، و«نيويورك جيه إف كيه» من ميلانو.

يشار إلى أن «طيران الإمارات»، تخدم أثينا حالياً بـ12 رحلة أسبوعياً بطائرات «بوينغ 777».

وتقدم «طيران الإمارات» لمتعامليها، تواصلاً عالمياً مكثفاً عبر القارات الست، وذلك بفضل اتفاقيات الرمز المشترك مع 26 ناقلة جوية، وشريكين في السكة الحديد، فضلا عن 110 شركاء إنترلاين في جميع أنحاء العالم.

وتغطي شبكة خطوط «إيجيان»، 138 وجهة في 44 دولة (29 وجهة محلية داخل اليونان و109 وجهات دولية)، وتشغّل الناقلة أسطولاً مكوناً من 64 طائرة، منها طرازا «إيرباص A320 وA321 neo» الجديدين.