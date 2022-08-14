الخليج للملاحة تنجح باستكمال عملية إعادة تمويل 5 ناقلات مواد بتروكيماوية

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة "ش.م.ع"، عن استكمالها لعملية اعادة تمويل 5 سفن مخصصة لنقل المواد البتروكيماوية وذلك ضمن شروط جديدة وتفضيلية. حيث تم اعادة تمويل القرض من قبل شركة جيانغسو الصينية للتمويل من خلال توقيع اتفاقية تمتد الى 5 سنوات.

تعليقاً على نجاح عملية إعادة التمويل، قال علي عبوده، الرئيس المالي التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة: "من شأن هذه الاتفاقية أن تؤسس علاقة قوية ومزدهرة مع شركة "جيانغسو للتمويل"، التي نكن لها الامتنان على دعمها المميز وايمانها بقدرة الشركة على النمو والتوسع خلال السنوات القادمة. نحن نعتبر أنّ اختيارنا للشركاء البارزين قد لعب دوراً أساسياً في نجاح الشركة وعزمها على مواصلة نهجها التصحيحي ".

تأسست شركة جيانغسو للتمويل عام 1985، وهي مؤسسة مالية في مجال التأجير التمويلي المعتمد من قبل لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية. وهي واحدة من أكبر شركات التأجير التمويلي المعروفة في الصين. وتم إدراج الشركة في بورصة شنغهاي عام 2018. وهي أول شركة تأجير تمويلي مدرجة في سوق الأسهم (A) في الصين برأس مال مسجل قدره 2.987 مليار يوان صيني.

وبحسب الإتفاقية سيتم اعادة تمويل 5 ناقلات بتروكيماوية، حيث تبلغ حمولة الناقلة الواحدة 46 ألف طن ساكن، وهي قادرة على نقل أنواع مختلفة من السوائل والتي تتضمّن المواد البتروكيماوية والزيوت، ومشتقات النفط، وذلك باستخدام خزاناتها المطلية بالزنك والأبوكسي.

أضاف عبوده: " يشكل توقيعنا لهذه الاتفاقية اليوم تأكيداً على القوة المالية للشركة وقدرتها وعزمها المتواصلين على تعزيز موقعها كشركة رائدة اقليمياً في نقل المواد البتروكيماوية.وستتمكن الشركة من استخدام التسهيلات التمويلية الجديدة لتحسين أوضاع الدين وتقليل الكلفة الإجمالية للاقتراض وتجنب مخاطر إعادة التمويل. كما ستساعد هذه الاتفاقية على استكشاف الفرص التي تمكن الشركة من توسيع نطاق خدمات الشحن المتكاملة التي تقدمها محلياً واقليمياً".