حركة الطيران في مطار دبي تتأثر بالأحوال الجوية المغبرة

أكدت مطارات دبي تأثُّر حركة الطيران الجوي في مطار دبي الدولي DXB بسبب سوء الأحوال الجوية المغبرة ظهر اليوم، مما أدى إلى تحويل 10 رحلات قادمة وتوجيهها إلى مطار دبي ورلد سنترال DWC والمطارات الأخرى المحيطة، وذلك وفقا لما أفاد به متحدث رسمي من مؤسسة مطارات دبي.

ومن جانبها، تعمل مطارات دبي بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين للحد من التداعيات واستعادة حركة الطيران الجوية بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن. نعتذر عن أي ازعاج.