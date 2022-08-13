124 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول

بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي من حيث القيمة، نحو 124 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل نمو 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إلى 110 مليارات و313 مليون درهم.

ووفقاً لبيان صادر أمس، حققت الصادرات نمواً بمقدار 26% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بقيمة 49 ملياراً و479 مليون درهم مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021، والتي سجلت خلالها 39 ملياراً و193 مليون درهم.

وسجلت أنشطة إعادة التصدير، ارتفاعاً بنسبة 6% لتبلغ قيمتها 23 ملياراً و43 مليون درهم مقارنة بقيمة 21 ملياراً و689 مليون درهم في العام 2021.

وشهدت واردات الإمارة نمواً قدره 4% لتسجل قيمتها الإجمالية نحو 51 ملياراً و475 مليون درهم، مقارنة بـ49 ملياراً و432 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق.

وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 24 ملياراً و516 مليون درهم بنمو بلغ 22% مقارنة بقيمة 20 ملياراً و112 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2021.

وسجلت تجارة الآلات من أجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور ولوازمها نمواً بنسبة 23% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل قيمتها إلى 17 ملياراً و903 ملايين درهم.

وحققت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها زيادة بنسبة 40% بقيمة 17 ملياراً و245 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان للسعودية النصيب الأكبر من حجم التجارة، حسب الدول من القيمة الإجمالية، إذ تجاوزت 28 ملياراً و636 مليون درهم بنسبة نمو 3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، حيث سجلت 27 ملياراً و906 ملايين درهم، تلتها سويسرا بقيمة إجمالية بلغت تسعة مليارات و530 مليون درهم بنسبة نمو وصلت إلى 260% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاءت بعدها، الولايات المتحدة التي سجلت قيمة التجارة معها تسعة مليارات و330 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 21%، ثم الصين بقيمة خمسة مليارات و959 مليون درهم وبزيادة نسبتها 9%.

وقال مدير عام الإدارة العامة لـ«جمارك أبوظبي»، راشد لاحج المنصوري، إن «جمارك أبوظبي» تعمل من منطلق رؤيتها بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.