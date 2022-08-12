أسعار الذهب تتراجع عالمياً

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، فقد انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.18% أو ما يعادل 3.3 دولار إلى 1786.31 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 02:10 مساءً بتوقيت الإمارات".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.31% تعادل 5.45 دولار لتصل إلى 1801.65 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم بنسبة 1.13% إلى 2262.5 دولار، ونزل البلاتين 0.81% إلى 951.65 دولار، في حين انخفضت الفضة بنسبة 0.61% إلى 20.22 دولار للأوقية.