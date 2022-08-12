«فلاي دبي» توفر رحلات إلى صلالة بهذه الأسعار

أعلنت شركة فلاي دبي، عن تسيير رحلات إلى مدينة صلالة العمانية، بأسعار تبدأ من 900 درهم للاتجاه الواحد، و1400 درهم للذهاب والعودة على الدرجة السياحية، بينما تبدأ الأسعار على درجة الأعمال من 4175 درهما للذهاب والعودة.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن تلك الأسعار مخصصة لرحلات الناقلة فقط، ولا تطبق على حجوزات الشراكة مع شركاء «فلاي دبي» للسفر، مشيرة إلى أنه يمكن لمسافريها حجز رحلاتهم حاليا، للسفر بحلول 15 سبتمبر المقبل.

وأضافت أنه يمكن حجز الرحلات من موقع «فلاي دبي» الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق «فلاي دبي» الرسمي أو مركز الاتصال في دبي أو من متاجر «فلاي دبي» للسفر أو من خلال شركائها في السفر

ولفتت إلى أنه يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ«إياتا»، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.