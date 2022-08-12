«العالمية القابضة» تستحوذ على 50% من «كاليون إنرجي» التركية

أعلنت الشركة العالمية القابضة، أمس، عن استحواذها على حصة 50% في شركة «كاليون إنرجي» الرائدة في سوق الطاقة النظيفة في تركيا مقابل 1.8 مليار درهم، من خلال شركتها التابعة «إنترناشيونال إنيرجي القابضة».

وتعود ملكية «كاليون إنرجي» للمجموعة التركية العملاقة «كاليون القابضة»، التي تعمل في صناعات البناء والطاقة والطيران.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب، في بيان: «إن الاستحواذ الجديد، هو ثاني أكبر استحواذ للشركة العالمية القابضة في قطاع الطاقة المتجددة حتى الآن».

وأضاف: «من خلال هذه الصفقة، تعمل الشركة العالمية القابضة على تسريع نموها في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال الشراكة مع (كاليون القابضة)، حيث يشكل هذا الاستحواذ إضافة مهمة لمحفظة الطاقة المتجددة لدينا، والتي سنواصل نموها عبر الأسواق المختلفة».

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «كاليون القابضة»، كمال كاليون، أن «هذا التعاون الاستراتيجي له أهمية كبيرة ليس فقط بالنسبة للبلدين، لكن أيضاً على المستوى الإقليمي».

وقال إن «الخطوات التي اتخذناها في قطاع الطاقة والاستثمارات، جذبت نسبة عالية من انتباه المستثمرين الأجانب حتى الآن».

وتابع كاليون: «لا شك أن هذا التعاون الاستراتيجي له أهمية تاريخية من حيث تحقيق كل من المشروعات المحتملة في تركيا، والأسواق الجديدة والمجالات التجارية في المناطق الجغرافية، التي نخطط لدخولها في العالم».

• «العالمية القابضة» تعمل على تسريع نموها في قطاع الطاقة المتجددة.