«بيزات» تتلقّى تمويلاً من صندوق محمد بن راشد للابتكار

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى الإمارات، عن تقديمه الدعم لتمويل منصة «بيزات - Bayzat» الرائدة في الإمارات والمتخصصة في تقديم حلول برامج التأمين والموارد البشرية، وذلك من خلال برنامج خطة الضمانات الخاص بالصندوق، والذي يُعنى بتوفير الحلول التمويلية لمساعدة المشروعات المبتكرة على تحقيق أقصى مدى للتوسّع والنمو.

وتعمل منصة «بيزات» على تمكين الشركات من تلبية متطلبات الموظفين وتعزيز الكفاءة في أقسام الموارد البشرية والتأمين ومدفوعات الرواتب، كما تعتزم المنصة استخدام التمويل لتوسعة قاعدة موظفيها وتعزيز فريقها المتخصص في التطوير التقني.

وقالت الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، فاطمة النقبي «تماشياً مع رؤية الصندوق الرامية إلى دعم منظومة الابتكار المتنامية في الإمارات، تهدف منصة (بيزات) إلى توفير العديد من المزايا للشركات في أنحاء المنطقة وستقدم تجربة أفضل للموظفين من خلال التقنيات الرقمية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لمنصة «بيزات»، طلال بيعة:

«بفضل الدعم الرائد المقدم من صندوق محمد بن راشد للابتكار، سنتمكن من التوسّع عبر تلبية متطلبات السوق، كما وضعنا أهدافاً طموحة للنمو ومن شأن الدعم الذي حظينا به، أن يساعدنا على تحقيق هذه الأهداف».

وأضاف أن «بيزات» تشهد توسعاً متسارعاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق دولية أخرى، مشيراً إلى أن «المنصة ستواصل خلال الأشهر المقبلة إطلاق ميزات عالية التأثير وعروضاً لمزايا الموظفين بما يتوافق مع تطلعاتها المستقبلية، بحيث تصبح المنصة المعيار الذهبي لمزايا الموظفين في المنطقة».