إطلاق حملة «خصومات بسعر المصنع» في دبي غداً

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، تحت رعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أمس، عن إطلاق النسخة الأولى من حملة «خصومات بسعر المصنع» خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتمتد الحملة لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 12 إلى 14 أغسطس 2022، حيث يمكن للمتسوقين خلال هذه الفترة الاستفادة من خصومات كبرى تصل إلى 80% في أكثر من 280 علامة تجارية فاخرة في جميع المراكز التجارية المشاركة.

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي، ثمانية مراكز تسوق، هي: مركز الغرير، «أرابيان سنتر»، «البرشاء مول»، «الورقاء سيتي مول»، «باي أفينيو مول»، «دبي آوتليت مول»، «اتحاد مول»، «تايمز سكوير سنتر».

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، ماجد الغرير، لـ«الإمارات اليوم»، إن «حملة (خصومات بسعر المصنع)، التي تعد الأولى من نوعها في أسواق دبي، تستهدف إتاحة تخفيضات بنسب كبيرة وبأسعار تنافسية للمقيمين والزائرين خلال موسم الصيف».

وأضاف أن «الحملة التي تدعم زخم الإقبال على مراكز التسوق في دبي لن تتضمن عروضاً تتعلق بموسم العودة للمدارس، التي سيتم إطلاق حملات عروض تخفيضات خاصة بها خلال مراحل لاحقة من الشهر الجاري».

وأشار الغرير إلى أن «المجموعة ستعمل على تقييم تجربة الحملة الجديدة لتحديد المواعيد المناسبة لتكرارها العام المقبل».